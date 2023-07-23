Посадка картофеля: выбор сорта, проращивание клубней и другие тонкости

2:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Из всех овощей картофель — одна из самых популярных и простых культур для выращивания. Однако правильный выбор картофеля перед посадкой может существенно повлиять на успех всего урожая.

Фото: www.thespruce. com/thmb/jFItV5UlK-9ksNAHrwSx2JwU2Q0=/1500x0/filters:no_upscale():max_bytes(150000):strip_icc()/growing--potatoes-in-the-home-garden-1403476-01-a2575511a69d4fcb84727dcf5a25c75e.jpg

Картофель — это суперпопулярное культивируемое растение, богатое крахмалом и витаминами, такими как C и B6. Он является основной продовольственной культурой для многих стран и используется в самых разнообразных вариантах по всему миру.

Что нужно для успешной посадки

Главное — это выбор подходящего сорта. Существует огромное количество сортов картофеля различных размеров, форм и цвета клубней. Некоторые сорта предназначены для жаркого климата, другие — для холодного. Выберите сорт, который наилучшим образом соответствует вашим климатическим условиям и предпочтениям.

Если ваша цель — выращивание картофеля для употребления в пищу, выбирайте сорта с мягкой текстурой и отличным вкусом. Если вы собираетесь использовать картофель для посадки на следующий сезон, то уделяйте особое внимание здоровым клубням.

Выбирайте зрелые клубни с твердой кожурой и минимальными повреждениями. Избегайте клубней с проростками или зелеными участками, так как они могут содержать токсичные вещества — например, соланин.

Подготовка картофеля к посадке

Проращивание картофеля перед посадкой помогает ускорить начало роста растения. Можно проращивать клубни на свету, но самый быстрый способ — влажное прохладное помещение и укладка в несколько слоев. Проростки должны достигать 1-2 см.

Для посадки картофеля выберите солнечное место с хорошим дренажем. Почва должна быть рыхлой, плодородной и хорошо увлажнённой. Разместите пророщенные клубни в почву на глубину около 8-10 см и соблюдайте интервал между ними около 30 см. Покройте клубни слоем почвы и слегка уплотните.

Далее следует обеспечить картофелю регулярный полив, особенно в период сухости. Следите за сорняками и поддерживайте почву во влажном состоянии. Когда картошка взойдет и оформится в куст, её следует окучить — подгрести землю к основанию куста горкой с двух сторон, — чтобы клубни хорошо завязались.

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