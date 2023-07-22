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Как снизить объём отходов на вашем участке и в саду

2:43
Садоводство

Отходы в саду и на участке могут создавать проблемы для окружающей среды и вашего здоровья. Однако, с некоторыми простыми изменениями в вашей садовой деятельности, вы можете снизить количество отходов и создать более устойчивую среду.

Как снизить объём отходов на вашем участке и в саду
Фото: www.expresswasteremovals.co. uk/wp-content/uploads/2019/04/Proper-Disposal-of-Wastes-from-Garden.jpg

Организуйте компостирование

Одним из самых эффективных способов уменьшить отходы в саду и на участке является организация компостирования. Компостирование позволяет переработать органические отходы, такие как пищевые остатки и садовые отходы, в плодородный почвенный состав. Вы можете создать компостную кучу или использовать специальный компостер. Помните, что для успешного компостирования важно поддерживать правильное соотношение между зелеными и коричневыми материалами, а также обеспечивать достаточную влажность и проветривание.

Практикуйте натуральное садоводство

Натуральное садоводство является экологически дружественным подходом к садоводству, который помогает снизить использование химических удобрений и пестицидов, а также уменьшить отходы. Вместо использования химических препаратов, вы можете использовать органические удобрения, такие как компост и перегной, и биологические методы борьбы с вредителями, например, привлекая полезных насекомых на ваш участок.

Перерабатывайте деревообрабатывающие отходы

Если у вас есть деревья на участке, отходы деревообработки могут стать значительной частью вашего общего объёма мусора. Вместо того, чтобы выбрасывать эти отходы, вы можете переработать их в полезные материалы. Например, вы можете измельчить ветки и использовать полученные опилки в качестве мульчи для растений. Также вы можете использовать деревянные отходы для создания украшений или строительных материалов.

Повторное использование материалов

Повторное использование материалов помогает снизить количество отходов, которые вы выбрасываете. Например, вы можете использовать пластиковые бутылки для создания миниатюрных оранжерей или использовать старые паллеты для создания вертикального сада. Приобретение переработанных или вторичных материалов также способствует сокращению отходов.

Минимизируйте использование пластика

Пластик является одним из основных источников отходов в саду и на участке. Постарайтесь минимизировать использование пластиковых упаковок и контейнеров, а также предпочитайте покупку продуктов в перерабатываемой упаковке. Вы также можете заменить пластиковые горшки для растений на горшки из биоразлагаемых материалов.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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