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Как проанализировать почву сада и выбрать подходящие для нее растения

3:21
Садоводство

Владение информацией о состоянии почвы вашего сада является ключевым фактором для успешного садоводства. Анализ почвы поможет вам понять ее состав, структуру и питательную ценность. Это позволит выбрать подходящие растения, которые будут процветать в саду.

Как проанализировать почву сада и выбрать подходящие для нее растения
Фото: https://cdn.diyncrafts.com/

Основные этапы анализа почвы

Шаг 1: Сбор образцов почвы. Перед тем, как приступить к анализу почвы, вам потребуется собрать образцы из разных участков сада. Выберите несколько мест, которые представляют различные условия почвы, такие как тенистые области, солнечные места, близость к деревьям и т. д. С помощью лопаты или другого инструмента осторожно откопайте небольшую ямку и возьмите примерно 500 граммов почвы с разных глубин, представляющих корневую зону растений.

Шаг 2: Определение текстуры почвы. Текстура почвы определяет, насколько она глинистая, песчаная или супесчаная. Чтобы определить текстуру почвы, можно использовать простой тест с помощью образцов почвы, собранных на предыдущем шаге. Возьмите небольшой объем почвы и добавьте немного воды. Затем хорошо перемешайте почву, чтобы она превратилась в глинистую пасту. После этого оставьте смесь на несколько часов. В результате песчинки оседают первыми, затем глина и, наконец, супесчаные частицы. Сравните получившийся осадок с образцами текстур почвы, чтобы определить, к какому типу она относится.

Шаг 3: Определение pH-уровня почвы. pH-уровень почвы определяет ее кислотность или щелочность. Это важный фактор для выбора подходящих растений. Вы можете использовать тест-набор для измерения pH-уровня почвы. Следуйте инструкциям, прилагаемым к тест-набору, чтобы получить точные результаты.

Обычно идеальный pH-уровень для большинства растений составляет от 6 до 7. Если pH-уровень вашей почвы слишком высокий или слишком низкий, вам придется предпринять меры для его коррекции.

Шаг 4: Определение плодородности почвы. Плодородность почвы связана с ее способностью поддерживать рост растений. Для определения плодородности почвы можно использовать коммерчески доступные тесты или обратиться к профессионалам в области садоводства. Тесты обычно оценивают содержание основных питательных веществ в почве, таких как азот, фосфор и калий. Результаты теста помогут вам понять, какие питательные вещества необходимо добавить в почву для поддержания здорового роста растений.

Шаг 5: Выбор растений, соответствующих типу почвы. Имея информацию о состоянии почвы, вы можете выбрать растения, которые будут процветать в этом окружении. Учтите предпочтения растений по отношению к текстуре почвы, pH-уровню и плодородности. Растения, которые хорошо растут в глинистой почве, могут не подойти для песчаной почвы, и наоборот.

Изучите информацию о каждом растении, чтобы определить его требования к почве и сделать правильный выбор.

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ПРОСТОЙ И ДОСТУПНЫЙ СПОСОБ ПРОВЕРИТЬ КИСЛОТНОСТЬ ПОЧВЫ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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