Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде
Открыта возможность путешествия во времени через кротовые норы
Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Доказано, что эмбрионы "крадут" питательные вещества у матери
Районированные растения не всегда являются лучшим выбором для садов
"Севастополь" выиграл дебютный матч в российской лиге
Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"
В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией

Как вырастить самую вкусную кукурузу, которую вы когда-либо пробовали

4:07
Садоводство

Кукуруза — одно из самых популярных и питательных овощей во всем мире. Ее сочные зерна служат отличным источником клетчатки, витаминов и минералов. Если вы хотите насладиться самой вкусной кукурузой, которую вы когда-либо пробовали, вам потребуется некоторое терпение, знания и забота.

Как вырастить самую вкусную кукурузу, которую вы когда-либо пробовали
Фото: pixabay.com

1. Выбор сорта кукурузы

Выбор правильного сорта кукурузы является ключевым шагом к выращиванию вкусного урожая. Учитывайте климатические условия вашего региона и предпочтения по вкусу. Некоторые популярные сорта кукурузы включают "Мирай", "Голден Бантам" и "Суперслаад". Обратитесь к местным садоводам или специалистам, чтобы получить рекомендации относительно сортов, наиболее подходящих для вашего региона.

2. Подготовка почвы

Хорошая подготовка почвы является важным аспектом успешного выращивания кукурузы. Выберите солнечное место в саду с хорошим дренажем. Откопайте почву на глубину около 15-20 сантиметров и добавьте органическое удобрение для улучшения плодородия. Рекомендуется также проверить pH уровень почвы и внести необходимые поправки, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста кукурузы.

3. Посев кукурузы

Посев кукурузы следует проводить весной, когда почва прогреется до температуры около 10 градусов Цельсия. Разберитесь с рекомендуемым расстоянием между растениями и глубиной посева для выбранного сорта кукурузы. Обычно кукурузу сажают в рядах, оставляя промежуток между растениями около 25-30 сантиметров.

4. Уход за растениями

Растения кукурузы нуждаются в регулярном уходе для достижения оптимального роста. Полевые сорняки могут конкурировать с кукурузой за питательные вещества, поэтому регулярно пропалывайте сорняки. Также следите за состоянием почвы и подкормите растения удобрением, содержащим азот, фосфор и калий.

5. Полив и удобрение

Регулярный полив является важным аспектом заботы о кукурузе. В период активного роста растения нуждаются в достаточном количестве влаги, особенно во время образования початков. Удобрение можно вносить как жидким путем, так и применяя гранулированные удобрения в соответствии с рекомендациями производителя и потребностями растений.

6. Защита от вредителей и болезней

Кукуруза может быть подвержена нападению вредителей и заболеваниям. Регулярно осматривайте растения на предмет наличия вредителей, таких как попелица или кукурузный червец, и применяйте соответствующие методы борьбы, если это необходимо. Также обратите внимание на признаки болезней, таких как пятнистость листьев или ржавчина, и примите меры для их предотвращения или контроля.

7. Сбор урожая

Кукурузу можно собирать, когда початки полностью созреют. Проверьте, когда шелушки вокруг початков приобретут ярко-желтый цвет и станут жесткими. Осторожно снимите початки, избегая повреждений, и удалите листья и шелушки.

8. Готовка и употребление кукурузы

Свежая кукуруза может быть приготовлена множеством способов, включая варку, жарку, запекание или гриль. Удалите шелушки и нити перед приготовлением. Кукуруза является отличным дополнением к различным блюдам, включая салаты, супы и гарниры.

9. Советы по сохранению кукурузы

Если у вас есть избыток кукурузы, вы можете сохранить ее на будущее. Существует несколько способов сохранения кукурузы, таких как замораживание или консервирование. Перед сохранением удалите шелушки и нити, и следуйте рекомендациям для выбранного метода хранения.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

КУКУРУЗА все секреты выращивания! / Как выращивать кукурузу
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Врач назвал первый тревожный признак густой крови

Российский врач-онколог и хирург Иван Карасёв объяснил, как понять, что кровь в организме становится густой, и какие шаги предпринять.

Врач Карасёв из РФ назвал первый признак, что кровь становится густой
РИА Новости: страны забирают золото из западных хранилищ из-за санкций против РФ
Останутся ни с чем: банки забирают золото из западных хранилищ
Кто в огне, кто под поездом: трагедии детей "Ералаша"
Путин сообщил о зеркальном ответе на применение кассетных снарядов боевиками ВСУ
Как русские воевали за Болгарию в турецких войнах Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Залужный пообещал взять Крым и убивать русских, сколько надо. Почему он стал неадекватен?
Гудвин задал неудобные вопросы о ЧВК "Вагнер"
Быстро привела себя в форму: как сейчас выглядит актриса Ирина Рахманова
Быстро привела себя в форму: как сейчас выглядит актриса Ирина Рахманова
Последние материалы
Как вырастить самую вкусную кукурузу, которую вы когда-либо пробовали
Кардиолог Васильев рассказал, почему нельзя курить при простуде
Открыта возможность путешествия во времени через кротовые норы
Россия пообещала Западу сюрпризы на заседании Совбеза ООН по Украине
Доказано, что эмбрионы "крадут" питательные вещества у матери
Районированные растения не всегда являются лучшим выбором для садов
"Севастополь" выиграл дебютный матч в российской лиге
Магуайр лишён капитанской повязки "Манчестер Юнайтед"
В Долине Смерти побит рекорд зафиксированной температуры
Найдено лекарство для людей с трудноизлечимой депрессией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников