Растения умеют кричать, утверждают учёные

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В нашей повседневной жизни мы обычно ассоциируем крик с звуками, издаваемыми людьми и животными. Но что если я скажу вам, что даже растения могут "кричать" под воздействием стресса?

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Недавнее исследование привлекло внимание научного сообщества, обнаруживая, что растения имеют механизмы, которые им позволяют выражать свои "голоса" в ответ на стрессовые ситуации.

Основные факты об исследовании

Что такое стресс для растений? Под стрессом для растений понимается ситуация, когда они подвергаются неблагоприятным условиям, таким как недостаток воды, высокая температура, воздействие вредителей и другие факторы, которые могут нанести вред их выживанию.

Как исследователи узнали о "криках" растений? Ученые провели ряд экспериментов, изучая изменения внутри растений под воздействием стресса. Они обнаружили, что растения могут производить различные химические сигналы и звуки, которые можно рассматривать как их версию "крика".

Какие механизмы отвечают за "крики" растений? Исследование показало, что под воздействием стресса растения активируют определенные гены, которые регулируют процессы сигнализации и защиты. Они также производят этиле́н - газовый гормон, который может влиять на соседние растения и помочь им активировать защитные механизмы.

Могут ли растения услышать друг друга? Некоторые исследования предлагают гипотезу, что растения могут реагировать на звуковые вибрации и сигналы, испущенные другими растениями. Однако дополнительные исследования необходимы для подтверждения этой гипотезы.

Зачем растения "кричат"? Крик растений может служить как предупреждением другим растениям о предстоящей опасности или стрессе, так и сигналом для привлечения полезных насекомых, которые могут помочь растению в борьбе с вредителями.

Влияние стресса на растения

Растения, подвергнутые стрессу, проходят через различные физиологические изменения, чтобы противостоять этому неблагоприятному состоянию. Вот некоторые из способов, которыми растения реагируют на стресс:

Изменение генной экспрессии

Стресс вызывает изменения в генной экспрессии растений, что приводит к активации определенных генов, ответственных за защиту и адаптацию к неблагоприятным условиям.

Производство этилена

Растения могут производить газовый гормон этилен в ответ на стресс. Этот гормон играет важную роль в регулировании процессов старения, обеспечении защиты от вредителей и адаптации к стрессовым условиям.

Активация защитных механизмов

Стресс приводит к активации различных защитных механизмов у растений. Они могут увеличивать производство антиоксидантов, фитохормонов и других веществ, которые помогают растению бороться с воздействием стрессовых факторов.

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