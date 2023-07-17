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Растения умеют кричать, утверждают учёные

3:02
Садоводство

В нашей повседневной жизни мы обычно ассоциируем крик с звуками, издаваемыми людьми и животными. Но что если я скажу вам, что даже растения могут "кричать" под воздействием стресса?

Растения умеют кричать, утверждают учёные
Фото: s3.crackedcdn. com/phpimages/article/4/2/8/893428.jpg

Недавнее исследование привлекло внимание научного сообщества, обнаруживая, что растения имеют механизмы, которые им позволяют выражать свои "голоса" в ответ на стрессовые ситуации. 

Основные факты об исследовании

  • Что такое стресс для растений? Под стрессом для растений понимается ситуация, когда они подвергаются неблагоприятным условиям, таким как недостаток воды, высокая температура, воздействие вредителей и другие факторы, которые могут нанести вред их выживанию.
  • Как исследователи узнали о "криках" растений? Ученые провели ряд экспериментов, изучая изменения внутри растений под воздействием стресса. Они обнаружили, что растения могут производить различные химические сигналы и звуки, которые можно рассматривать как их версию "крика".
  • Какие механизмы отвечают за "крики" растений? Исследование показало, что под воздействием стресса растения активируют определенные гены, которые регулируют процессы сигнализации и защиты. Они также производят этиле́н - газовый гормон, который может влиять на соседние растения и помочь им активировать защитные механизмы.
  • Могут ли растения услышать друг друга? Некоторые исследования предлагают гипотезу, что растения могут реагировать на звуковые вибрации и сигналы, испущенные другими растениями. Однако дополнительные исследования необходимы для подтверждения этой гипотезы.
  • Зачем растения "кричат"? Крик растений может служить как предупреждением другим растениям о предстоящей опасности или стрессе, так и сигналом для привлечения полезных насекомых, которые могут помочь растению в борьбе с вредителями.

Влияние стресса на растения

Растения, подвергнутые стрессу, проходят через различные физиологические изменения, чтобы противостоять этому неблагоприятному состоянию. Вот некоторые из способов, которыми растения реагируют на стресс:

Изменение генной экспрессии

Стресс вызывает изменения в генной экспрессии растений, что приводит к активации определенных генов, ответственных за защиту и адаптацию к неблагоприятным условиям.

Производство этилена

Растения могут производить газовый гормон этилен в ответ на стресс. Этот гормон играет важную роль в регулировании процессов старения, обеспечении защиты от вредителей и адаптации к стрессовым условиям.

Активация защитных механизмов

Стресс приводит к активации различных защитных механизмов у растений. Они могут увеличивать производство антиоксидантов, фитохормонов и других веществ, которые помогают растению бороться с воздействием стрессовых факторов.

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РАСТЕНИЯ ТОЖЕ КРИЧАТ ОТ БОЛИ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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