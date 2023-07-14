Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Власти ЮАР попросили, чтобы на саммит БРИКС вместо Путина приехал Лавров
В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада
"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления
Житель Омска объяснил, почему продаёт портрет своего кота по цене квартиры
Полковник Матвийчук: коренной перелом в ходе СВО наступит через две-три недели
Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода
На смену Geely Coolray придет белорусский кроссовер BelGee X50
Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы
Диетолог Соломатина объяснила, какими должны быть идеальные завтраки для граждан старше 40 лет

Самые неприятные растения для аллергиков: что это

3:33
Садоводство

Аллергия на растения является распространённой проблемой, с которой сталкиваются многие люди по всему миру. Когда аллергик вступает в контакт с определёнными видами растений, его организм реагирует на аллергены, содержащиеся в их пыльце или других частях. Эти реакции могут проявляться различными симптомами, такими как заложенность носа, красные глаза, чихание и зуд.

Самые неприятные растения для аллергиков: что это
Фото: upload.wikimedia. org/wikipedia/commons/a/ae/Ambrosia_psilostachya_kz1.jpg

Растения, вызывающие аллергические реакции

Пыльца берёзы

Берёза — одно из наиболее распространённых деревьев в лесных и городских зонах. Её пыльца является мощным аллергеном и может вызывать у людей, склонных к аллергии, сильные реакции. Когда берёзы расцветают, их пыльца распространяется в воздухе, что может вызывать заложенность носа, чихание и красные глаза.

Пыльца трав

Некоторые виды трав, такие как ржавчина, тимофеевка и овсяница, также являются аллергенами. Пыльца этих растений может вызывать сезонные аллергические реакции у людей, особенно весной и летом. Люди, страдающие от аллергии на пыльцу трав, могут испытывать зуд в глазах, кашель и заложенность носа.

Пыльца амброзии

Амброзия — растение, известное своей сильной аллергенной пыльцой. Даже небольшое количество пыльцы амброзии может вызвать аллергическую реакцию у некоторых людей. Симптомы аллергии на пыльцу амброзии могут быть особенно тяжелыми и включать насморк, зуд и покраснение кожи.

Пыльца осины

Пыльца газона, включая пыльцу видов газонных трав, таких как фестука, пыльца и пыльца луговых трав, может вызывать аллергические реакции у некоторых людей. Симптомы аллергии на пыльцу газона включают насморк, заложенность носа и чихание.

Пыльца осины

Осина — это дерево с мягкими и пушистыми шарообразными цветками. Её пыльца является сильным аллергеном и может вызывать реакции аллергии у некоторых людей. Пыльца осины распространяется в воздухе, особенно весной, и может вызывать заложенность носа, кашель и чихание.

Как справиться с аллергией на растения

Существует несколько способов управления аллергией на растения:

  • Избегайте контакта с аллергенами. Если вы знаете, что определенные растения вызывают у вас аллергическую реакцию, старайтесь избегать контакта с ними, особенно во время их сезона цветения. Проветривайте помещения, используйте кондиционеры с фильтрами и закрывайте окна во время пиковой пыльцы.
  • Принимайте антигистаминные препараты. Антигистаминные препараты могут помочь снять симптомы аллергии, такие как заложенность носа, красные глаза и зуд. Обратитесь к врачу или фармацевту, чтобы получить рекомендации по применению таких препаратов.
  • Используйте носовые спреи и промывания. Носовые спреи и промывания могут помочь снять заложенность носа и уменьшить количество аллергенов в носовых проходах. Эти методы могут быть эффективными при управлении симптомами аллергии на растения.
  • Посетите аллерголога. Если у вас часто возникают сильные аллергические реакции на растения, рекомендуется обратиться к аллергологу. Он сможет провести аллергические тесты и назначить наиболее подходящее лечение в вашем конкретном случае.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Сезонная аллергия, аллергия на цветение, на пыльцу растений. Поллиноз как избавиться?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Безумные поступки украинцев шокировали жителей Европы

Украинцы, которые заверяли власти Европы, что "бегут от войны", массово отправились на родину во время летнего отпуска.

Hlavné správy: европейцев шокировали беженцы, массово поехавшие из Чехии на Украину в отпуск
Депутат Гурулёв опубликовал заявление генерала Попова с подтверждением отставки
Опубликовано заявление генерала Попова об отстранении
Туристов из России избили и обматерили в Грузии
Турчак высказался по ситуации с обращением генерала Попова
Отто фон Бисмарк не хотел уходить в отставку из-за России Сергей Лебедев Новая миссия на МКС объединит специалистов четырёх космических агентств Анастасия Жукова Главари "Азова"* и "зерновая сделка" — взаимосвязаны ли они? Вадим Горшенин
Эксперт раскрыл последствия отставки генерала Попова для СВО
"Капризная примадонна": хамство Зеленского возмутило НАТО
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Вопреки желанию Эрдогана, РФ выходит из "зерновой сделки"
Последние материалы
Власти ЮАР попросили, чтобы на саммит БРИКС вместо Путина приехал Лавров
В Германии признали, что Россия может годами сдерживать давление Запада
"Страна.ua": в ВСУ начали признавать, что несут серьёзные потери в ходе контрнаступления
Самые неприятные растения для аллергиков: что это
Житель Омска объяснил, почему продаёт портрет своего кота по цене квартиры
Полковник Матвийчук: коренной перелом в ходе СВО наступит через две-три недели
Пикап GMC Hummer EV 3X получит увеличенный запас хода
На смену Geely Coolray придет белорусский кроссовер BelGee X50
Учительницу из Омска оштрафовали за критику внешнего вида ученицы
Диетолог Соломатина объяснила, какими должны быть идеальные завтраки для граждан старше 40 лет
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников