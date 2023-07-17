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Пармакультура: зачем она в садоводстве и что это такое

3:23
Садоводство

Пермакультура — это комбинация слов "постоянная" (permanent) и "культура" (culture). Она была разработана в 1970-х годах Биллом Моллисоном и Дэвидом Холгреном в Австралии. Основная идея пермакультуры заключается в создании устойчивых систем, которые имитируют природные экосистемы и максимально эффективно используют ресурсы.

Пармакультура: зачем она в садоводстве и что это такое
Фото: grocycle. com/wp-content/uploads/2020/11/dreamstime_l_5026111-1024x769.jpg

Принципы пермакультуры

Забота о земле

Забота о земле является одним из главных принципов пермакультуры. Он призывает к сохранению плодородия почвы, восстановлению естественных ресурсов и защите экосистем.

Забота о людях

Принцип заботы о людях подразумевает создание устойчивых сообществ, которые обеспечивают свои потребности в пище, воде, энергии и жилье. Это включает в себя справедливое распределение ресурсов и развитие социальных структур.

Справедливая дистрибуция

Пермакультура нацелена на справедливое распределение ресурсов и достижение социальной справедливости. Это включает в себя развитие систем, которые позволяют всем людям участвовать в процессе принятия решений и иметь доступ к необходимым ресурсам.

Ограниченное потребление

Принцип ограниченного потребления направлен на сокращение потребления и производства отходов. В пермакультурных системах стремятся использовать ресурсы максимально эффективно и переходить от линейной модели потребления к циклической.

Использование ресурсов с умом

Использование ресурсов с умом означает максимально эффективное использование доступных ресурсов. В пермакультуре используются методы сбережения воды, энергии и других ресурсов.

Образование и саморазвитие

Принцип образования и саморазвития подразумевает развитие навыков и знаний, необходимых для создания устойчивых систем. Образование играет важную роль в пермакультуре, и важно постоянно учиться и совершенствовать свои навыки.

Интеграция разнообразия

Интеграция разнообразия означает использование различных видов растений и животных для создания устойчивых систем. Разнообразие способствует повышению устойчивости и увеличению биоразнообразия.

Местные решения

Принцип местных решений подразумевает создание систем, которые учитывают особенности конкретного места. Учитывая климатические условия, почвенные свойства и культурные особенности, пермакультурные системы адаптируются к местным условиям.

Применение пермакультуры в садоводстве

Пермакультура может быть успешно применена в садоводстве. Она предлагает методы садоводства, основанные на эффективном использовании пространства, воды и ресурсов. Некоторые из этих методов включают многоярусное садоводство, использование компаньонов посадки и использование натуральных методов борьбы с вредителями.

Применение пермакультуры в сельском хозяйстве

В сельском хозяйстве пермакультура способствует созданию устойчивых систем выращивания пищевых культур и содержания скота. Она обращает внимание на сохранение почвенного плодородия, использование органических методов удобрения и повышение устойчивости к изменению климата.

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Полезные сочетания растений на грядках! Пермакультурный огород
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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