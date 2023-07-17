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Идеи для маленького сада: как сделать его больше

4:11
Садоводство

Сады представляют собой место уединения и красоты, но что делать, если у вас маленький сад? Небольшие сады могут создавать ощущение тесноты и ограничений, но с некоторыми хитрыми приемами можно сделать сад визуально просторнее и привлекательнее.

Идеи для маленького сада: как сделать его больше
Фото: cdn.mos.cms.futurecdn. net/3h3Z345BxGwdvTAruYXCnC.jpg

1. Используйте вертикальное озеленение

Одним из способов сделать маленький сад более просторным является использование вертикального озеленения. Растения, размещенные вдоль стен или забора, создают впечатление высоты и расширяют пространство сада вверх. Вы можете использовать горшки с цветами или вертикальные сады, чтобы добавить вертикальные элементы в свой сад.

2. Используйте зеркала

Зеркала — это отличный способ создать иллюзию простора в маленьком саду. Разместите зеркала на противоположной стене или заборе, чтобы отражать природу и создавать ощущение продолжительности сада. Они также могут отражать свет и делать сад более ярким и привлекательным.

3. Используйте светильники и солнечные фонари

Хорошее освещение может создать ощущение простора в маленьком саду. Разместите светильники и солнечные фонари в разных частях сада, чтобы привлечь внимание к различным участкам. Хорошо освещенный сад выглядит более открытым и просторным.

4. Используйте контраст в цветах

Использование контрастных цветов поможет создать ощущение глубины и пространства в маленьком саду. Выберите растения с разными цветами листьев и цветов и расположите их рядом друг с другом. Контрастные цвета создадут визуальное разделение и добавят глубину вашему саду.

5. Используйте многоуровневую ландшафтную архитектуру

Создание различных уровней в саду может помочь визуально разделить пространство и сделать его более интересным. Используйте возвышенные грядки, ступени или террасы, чтобы создать многоуровневые зоны в вашем саду. Это добавит глубину и структуру к вашему маленькому саду.

6. Используйте компактные растения и контейнеры

При выборе растений для маленького сада отдайте предпочтение компактным сортам, которые не займут много места. Контейнеры также могут быть отличным решением для размещения растений, так как они позволяют управлять размером и расположением растений. Контейнеры можно разместить на площадках, подвесить на стенах или даже повесить на потолке, чтобы использовать вертикальное пространство.

7. Создайте фокусные точки

Создание фокусных точек в саду может отвлечь внимание от его маленького размера. Это могут быть цветочные клумбы, небольшие фонтаны, скульптуры или декоративные элементы. Фокусные точки привлекут внимание и сделают сад более привлекательным и интересным.

8. Используйте вертикальные элементы

Вертикальные элементы, такие как арки, навесы и столбы, могут помочь создать ощущение простора и структурировать пространство. Они также могут служить опорой для растений и виноградных лоз. Использование вертикальных элементов поможет визуально увеличить высоту и глубину вашего сада.

9. Создайте уютные уголки

Не забывайте создавать уютные уголки, где вы сможете отдохнуть и насладиться своим маленьким садом. Разместите скамейки, кресла или гамаки в тени деревьев или надежного зонтика. Это поможет создать ощущение уюта и приглашения, несмотря на размер сада.

10. Поддерживайте порядок и чистоту

Поддерживайте порядок и чистоту в маленьком саду. Убирайте сор из грядок, обрезайте растения и поддерживайте хорошее состояние дорожек и площадок. Чистота создает впечатление ухоженности и порядка, что делает сад более привлекательным и просторным.

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❀ Идеи цветников для маленького сада или двора
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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