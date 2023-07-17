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Могут ли растения учиться?

2:39
Садоводство

Растения всегда вызывали у нас ощущение статичности и отсутствия разума. Однако современные исследования указывают на то, что растения обладают определенной формой интеллекта и могут обучаться. Эта тема вызывает интерес и споры среди ученых, и в данной статье мы рассмотрим вопрос: могут ли растения учиться и имеют ли они память?

Могут ли растения учиться?
Фото: i.natgeofe. com/n/cf034a9b-34b5-408e-b0bf-3b5fcfea49ec/3_brain-vs-plant_4x3.jpg

1. Реакции на окружающую среду

Растения имеют способность реагировать на окружающую среду. Они могут реагировать на изменения в освещении, температуре, воздушных условиях и наличии вредителей. Например, некоторые растения могут закрывать листья при прикосновении, чтобы защитить себя от хищников.

2. Адаптивные ответы

Растения также могут проявлять адаптивные ответы на повторяющиеся стимулы. Например, если растение регулярно подвергается недостатку воды, оно может развить систему корней, способную более эффективно усваивать воду. Это указывает на то, что растения способны обучаться и приспосабливаться к своей среде.

3. Коммуникация

Исследования также показывают, что растения могут общаться между собой. Они могут передавать сигналы и вещества через корни и листья, чтобы предупредить соседние растения об опасности или об изменениях в окружающей среде. Эта форма коммуникации может рассматриваться как одна из форм обучения и передачи информации.

4. Адаптивное поведение

Растения также способны проявлять адаптивное поведение. Исследования показывают, что некоторые растения могут изменять свое поведение в ответ на определенные стимулы. Например, они могут изменять направление роста, чтобы достичь источника света или воды.

5. Память

Существуют доказательства того, что растения могут иметь память. Исследования показывают, что растения способны запоминать информацию о своей среде и использовать ее для принятия решений в будущем. Например, растения могут запоминать паттерны освещения или информацию о наличии вредителей и использовать эту информацию для своей защиты.

6. Молекулярные механизмы

Исследователи также изучают молекулярные механизмы, которые лежат в основе обучения и памяти у растений. Они исследуют гены и белки, которые участвуют в этих процессах, и пытаются понять, какие молекулярные сигналы отвечают за обучение и память у растений.

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Живые Души Деревьев. У растений есть Разум. Научные доказательства.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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