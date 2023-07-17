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Неожиданные виды растений, находящиеся на грани исчезновения

2:04
Садоводство

В мире существует множество видов растений, которые находятся на грани исчезновения. Эти уникальные и интересные растения сталкиваются с различными угрозами, которые их обитаниям угрожают.

Неожиданные виды растений, находящиеся на грани исчезновения
Фото: lifezshining. com/wp-content/uploads/2022/11/de84a-img_20190508_155832_original.jpg

Очарование природы: Удивительные виды растений

Зеленоватая дама

Описание, Зеленоватая дама (Greenovia) — это небольшое растение с необычными сочными листьями. Его особенностью является способность принимать различные формы и цвета. Зеленоватая дама произрастает на каменистых склонах горных районов.

Угрозы исчезновения. Зеленоватая дама находится на грани исчезновения из-за незаконной торговли и сбора в природе. Коллекционеры растений часто ищут это редкое растение, что приводит к его дальнейшему уменьшению в естественной среде обитания.

Блестящий коралл

Описание. Блестящий коралл (Euphorbia lactea cristata) — это великолепное растение с пузырчатыми, волнистыми стеблями, напоминающими форму морских кораллов. Оно произрастает в сухих и горных районах и имеет неповторимый внешний вид.

Угрозы исчезновения. Блестящий коралл находится под угрозой исчезновения из-за незаконной торговли и неправильной эксплуатации. Многие люди выкапывают его из природной среды и перевозят в другие регионы для продажи на черном рынке.

Карликовый гибискус

Описание. Карликовый гибискус (Hibiscus hamabo) — это небольшое деревце с красивыми цветами, которые могут быть различных оттенков. Оно произрастает в тропических и субтропических зонах и представляет собой ценное украшение для садов.

Угрозы исчезновения. Карликовый гибискус подвергается угрозе из-за потери естественной среды обитания и деструкции его местообитаний для застройки и сельского хозяйства. Излишнее использование пестицидов также оказывает негативное влияние на это растение.

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Самые редкие растения России.🌼Краснокнижные растения России.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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