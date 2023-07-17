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Почему лучше собирать урожай до дождя

Садоводство

Посевы и урожаи являются важной частью сельского хозяйства. Урожай, в свою очередь, зависит от многих факторов, включая погодные условия. Один из таких факторов — дождь.

Почему лучше собирать урожай до дождя
Фото: thumbs.dreamstime. com/b/fresh-strawberries-harvested-garden-rain-drops-water-strawberry-strawberries-rain-wooden-table-157403924.jpg

Опасности дождя для урожая

Перекисание

Перекисание является одной из основных опасностей, связанных с дождем. Когда дождь падает на зрелый урожай, он может вызвать перекисание фруктов и овощей. Перекисание — это процесс окисления, который разрушает пищевые продукты и делает их несъедобными.

Размывание питательных веществ

Дождевая вода может также размывать питательные вещества из почвы. Когда дождь сильно падает на землю, он может смыть важные микроэлементы и минералы, которые необходимы для роста растений. Это может привести к истощению почвы и ухудшению качества урожая.

Ухудшение качества продукции

Дождь может привести к ухудшению качества собранного урожая. Влага может вызвать плесень, гниль и другие инфекции, которые портят продукцию. Это может снизить стоимость урожая и привести к финансовым потерям для фермеров и садоводов.

Преимущества сбора урожая перед дождем

Безопасность продукции

Сбор урожая перед дождем гарантирует, что продукция останется свежей и безопасной для потребления. Урожай, собранный в сухую погоду, не подвержен перекисанию и имеет меньше шансов быть зараженным болезнями и гнилью.

Большая продолжительность хранения

Урожай, собранный перед дождем, имеет большую продолжительность хранения. Поскольку он не подвержен перекисанию и размыванию питательных веществ, такой урожай может быть сохранен на более длительный срок. Это дает фермерам и садоводам больше времени на продажу и использование урожая.

Увеличение прибыли

Сбор урожая перед дождем может привести к увеличению прибыли. Продукция, собранная в хороших условиях, имеет высокую ценность на рынке. Фермеры и садоводы могут получить лучшие цены за свой урожай, что способствует увеличению доходов.
Сокращение потерь

Сбор урожая перед дождем помогает сократить потери, связанные с ухудшением качества продукции. Урожай, подверженный плесени и гнили, может стать несъедобным или иметь сниженную стоимость. Сбор урожая вовремя минимизирует такие потери и помогает фермерам и садоводам сохранить свою прибыльность.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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