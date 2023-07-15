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Интенсивно ли сгорают калории при работе в саду

2:58
Садоводство

Работа в саду и на приусадебном участке является отличным способом не только создания прекрасного ландшафта, но и укрепления здоровья. Это физически активная деятельность, которая помогает нам оставаться в форме и сжигать калории.

Интенсивно ли сгорают калории при работе в саду
Фото: assets-news.housing. com/news/wp-content/uploads/2022/04/04230832/Gardening-tools-Must-have-tools-for-growing-a-home-garden.jpg

Очистка и подготовка почвы

1. Определение и удаление сорняков 

Первым шагом в работе на садовом участке является очистка и подготовка почвы. Это включает в себя определение и удаление сорняков, которые конкурируют с растениями за питательные вещества и пространство. Очистка почвы от сорняков может сжечь около 200-300 калорий в час.

2. Вспашка земли 

Вторым шагом является вспашка земли. Вспашка помогает улучшить структуру почвы и способствует лучшему проникновению влаги и кислорода. Это физически интенсивный процесс, который может сжигать около 300-400 калорий в час.

Посадка и уход за растениями

3. Посадка растений 

Посадка растений - это важный этап садоводства. Он включает в себя выбор подходящих мест для растений, рытье ямок и размещение растений в них. При посадке растений вы можете сжечь около 150-200 калорий в час.

4. Полив и удобрение 

Уход за растениями включает полив и удобрение. Полив растений может потребовать значительных физических усилий, особенно если у вас большой сад или участок. Этот процесс может сжигать около 100-150 калорий в час. Кроме того, применение удобрений также требует физической активности, что способствует сжиганию калорий.

Уход за газоном и травой

5. Полоскание газона 

Уход за газоном включает полоскание, что является физически активной задачей. Это может сжигать около 200-300 калорий в час в зависимости от размера газона и интенсивности работы.

6. Скашивание травы 

Скашивание травы также требует физических усилий и может сжигать около 250-350 калорий в час. Это может быть отличной кардионагрузкой, особенно если вы используете ручной газонокосилку.

Уборка и обслуживание садового инструмента

7. Сбор и вынос мусора 

После завершения работы на участке необходимо собрать и вынести мусор. Это физически активная задача, которая может сжигать около 100-200 калорий в час, особенно если у вас много отходов.

8. Обслуживание инструментов 

Также стоит учесть время и усилия, затраченные на обслуживание и чистку садового инструмента. Чистка, смазка и точение инструментов могут быть физически нагружающими и способствовать сжиганию калорий.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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