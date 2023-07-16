Драматичные атрибуты вашего сада. Особо выразительные цветы

2:29 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сад — это место, где природа оживает и приносит радость и красоту в нашу жизнь. Однако, чтобы создать поистине удивительный и впечатляющий сад, вам потребуются растения, которые обладают выразительностью и драматичностью.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2020/11/dwarf-crested-iris-blossoms.jpg

1. Колокольчик (Campanula)

Колокольчик — это прекрасное растение с яркими и нежными цветками. Оно добавляет в сад нотку волшебства и очарования. Колокольчики могут быть разных оттенков — от нежно-голубого до ярко-фиолетового, и они прекрасно смотрятся в цветниках и на газонах. Высаживайте колокольчики в группах для создания эффектного и впечатляющего вида.

2. Ирис (Iris)

Ирисы — это растения, которые излучают неподдельную грацию и элегантность. Они обладают яркими и насыщенными цветами, которые привлекают внимание и придают саду шик и роскошь. Ирисы могут быть разных оттенков, от нежного бледно-розового до глубокого фиолетового. Высаживайте ирисы в группах вдоль дорожек или использовать их в качестве центрального акцента.

3. Декоративный бамбук (Phyllostachys)

Декоративный бамбук — это растение, которое придает саду восточный шарм и загадочность. Он имеет ярко-зеленые стебли и создает красивые лесные пятна своими густыми листьями. Декоративный бамбук может быть высажен вдоль заборов или использоваться для создания живой изгороди. Он отлично сочетается с другими растениями и добавляет в сад величественность и экзотику.

4. Папоротник (Fern)

Папоротники — это растения с грациозными и изысканными листьями. Они придают саду таинственность и создают атмосферу сказки. Папоротники могут быть разных размеров и форм, и они прекрасно смотрятся в тенистых уголках сада или вдоль водоемов. Высаживайте папоротники в группах для создания впечатляющего эффекта.

5. Красный олень (Red Hot Poker)

Красный олень — это растение с яркими и огненными цветами. Оно придает саду страстность и яркость. Цветки красного оленя имеют яркий оранжевый или красный цвет и создают эффектное сочетание с зелеными листьями. Высаживайте красный олень в группах для создания ярких акцентов в саду.