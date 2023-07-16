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Почему некоторые растения сильно вытягиваются и бледнеют

4:11
Садоводство

Растения являются живыми организмами, которые зависят от света для фотосинтеза и здорового роста. Однако иногда они могут столкнуться с проблемой, известной как этиоляция. 

Почему некоторые растения сильно вытягиваются и бледнеют
Фото: ucarecdn. com/ff5403dc-11f8-449e-ab0a-c49def69ede0/-/format/auto/-/preview/3000x3000/-/quality/lighter/

Что такое этиоляция?

Этиоляция — это процесс, при котором растение становится вытянутым, бледным и слабым из-за недостатка света. Когда растение не получает достаточного освещения, оно не может выполнять нормальный процесс фотосинтеза, в результате чего оно становится дефицитным по энергии. В ответ на этот дефицит растение начинает стремиться к источнику света, вытягивая свои стебли и листья вверх.

Причины этиоляции

Существует несколько причин, почему растения могут страдать от этиоляции:

  • Нехватка света: Недостаток естественного света является одной из основных причин этиоляции. Если растение находится в помещении с недостаточным освещением или находится в тени других растений, оно может не получать достаточного количества света для нормального роста.
  • Длительность дня и ночи: Если растение не получает достаточного количества часов света в течение дня, оно может страдать от этиоляции. Некоторые растения требуют определенной продолжительности светового дня для поддержания здорового роста.
  • Искусственное освещение: При использовании искусственного освещения необходимо убедиться, что растения получают достаточно интенсивного и правильного спектра света. Неправильное освещение может привести к этиоляции.
  • Расположение растений: Если растения находятся слишком близко друг к другу, они могут конкурировать за свет и страдать от недостатка освещения. Расположение растений должно обеспечивать равномерное распределение света.

Как выглядит этиоляция?

Этиоляция может проявляться в разных формах, в зависимости от типа растения. Однако некоторые общие признаки включают:

  • Вытянутые стебли и листья: Растение будет иметь вытянутые и худые стебли и листья, которые стремятся достичь источника света.
  • Бледность: Цвет листьев может стать бледным или желтоватым в отсутствие достаточного освещения.
  • Слабый рост: Растение будет расти медленно и может показывать общую слабость.

Последствия этиоляции для растений

Этиоляция может иметь негативные последствия для растений. Они включают:

  • Потеря энергии: Растение тратит дополнительную энергию на вытягивание стеблей и листьев в поисках света. Это может привести к истощению растения и снижению его общей жизнеспособности.
  • Уязвимость: Растения, страдающие от этиоляции, могут стать более уязвимыми к вредителям и болезням.
  • Низкая продуктивность: Растения, не получающие достаточного света, могут иметь низкую продуктивность и не давать хороший урожай или цветение.

Как предотвратить этиоляцию?

  • Обеспечьте достаточное освещение: Разместите растения на открытом месте, где они получат достаточное количество естественного света. Если выращиваете растения внутри помещения, используйте искусственное освещение, которое обеспечит оптимальный спектр света для их роста.
  • Управляйте продолжительностью дня и ночи: Узнайте о световых требованиях ваших растений и обеспечьте им достаточное количество часов света в течение дня. Если необходимо, используйте таймеры для автоматического включения и выключения искусственного освещения.
  • Размещайте растения правильно: Растения должны быть размещены таким образом, чтобы каждое из них получало достаточное количество света. Избегайте перекрытия одних растений другими, чтобы предотвратить конкуренцию за свет.
  • Удовлетворяйте потребности воды и питательных веществ: Растения, получающие необходимое количество воды и питательных веществ, могут быть более устойчивыми к этиоляции. Следите за регулярным поливом и удобрением растений.

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Этиоляция. Экологические группы растений по отношению к свету: гелиофиты, сциофиты, сциогелиофиты
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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