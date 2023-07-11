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Домашних животных нужно беречь от опасной аллергии на растения

3:34
Садоводство

Владение домашними животными и наличие растений в доме — это часто радостные аспекты нашей жизни. Однако что делать, если у вашего питомца возникают аллергические реакции на растения?

Домашних животных нужно беречь от опасной аллергии на растения
Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0488/8179/5221/articles/corgi_sniffing_ivy_plant_2048x1054.png?v=1607957672

Очень важно заботиться о здоровье наших питомцев

Нашим домашним животным также, как и нам, требуется забота о здоровье. Их благополучие зависит от нас, и мы должны быть осведомленными о различных факторах, которые могут повлиять на их здоровье и благополучие. Аллергии являются одним из таких факторов, и растения могут быть источником аллергических реакций у наших питомцев.

Растения, вызывающие аллергию у домашних животных

Кошачья лапка (Dactylis glomerata)

Кошачья лапка, также известная как козлятник, является распространённым растением в наших садах. Она может вызывать аллергические реакции у кошек и собак. При контакте с этим растением, у питомцев могут появиться зуд, кожные высыпания и даже дыхательные проблемы.

Ландыш (Convallaria majalis)

Ландыш — красивое цветущее растение, но оно может быть причиной аллергии у наших питомцев. Контакт с ландышем может вызывать зуд, покраснение кожи и проблемы с дыханием.

Лилии (Lilium)

Лилии — еще одно распространенное растение, которое может вызывать аллергические реакции у наших домашних животных. Поливы и контакт с цветами или листьями лилий могут вызвать раздражение кожи, зуд и даже отек дыхательных путей.

Фикус (Ficus)

Фикус — это популярное декоративное растение, которое может быть причиной аллергии у домашних животных. У некоторых питомцев могут появиться кожные высыпания, зуд и даже проблемы с дыханием после контакта с листьями или соком красавки.

Пальма (Arecaceae)

Пальмы являются популярными растениями в наших домах, но они также могут вызывать аллергические реакции у домашних животных. Контакт с листьями пальмы может вызывать зуд, красноту и раздражение кожи.

Резеда (Reseda)

Резеда — это цветущее растение, которое может вызывать аллергические реакции у питомцев. При контакте с резедой, у животных могут возникнуть зуд, высыпания на коже и проблемы с дыханием.

Как справиться с аллергией у домашних животных

Ограничьте доступ к растениям

Если вы заметили, что ваше домашнее животное проявляет аллергические реакции на определенные растения, попытайтесь ограничить его доступ к ним. Установите преграды или перенесите растения на места, к которым ваш питомец не имеет доступа.

Проветривайте помещение

Регулярное проветривание помещения может помочь уменьшить концентрацию аллергенов в воздухе. Открывайте окна на протяжении дня, чтобы обеспечить циркуляцию свежего воздуха.

Поддерживайте чистоту

Регулярная уборка помещения и чистка мебели также помогут уменьшить количество аллергенов в доме. Убирайте пылесосом ковры и мягкую мебель, протирайте поверхности влажной тряпкой и избегайте скопления пыли.

Обратитесь к ветеринару

Если аллергические реакции у вашего питомца становятся серьёзными или не исчезают после принятия предпринятых мер, обратитесь к ветеринару. Он сможет провести диагностику и назначить подходящее лечение, чтобы облегчить симптомы аллергии.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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