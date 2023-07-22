Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадры уничтожения наступающей бронегруппы ВСУ на фланге Артёмовска
У Киева осталось меньше возможностей для наступления: не хватает времени
Парламент Болгарии проголосовал за отправку Украине около 100 старых бронетранспортёров
Британский полковник Кемп: киевскому режиму осталось наступать лишь лобовыми атаками
Аллиум - идеальное растение для сада
Эндокринолог и кардиолог Жито назвал травяные чаи, которые способствуют похудению
Офицер НАТО Атламазоглу: в случае контратаки удар армии РФ по боевикам ВСУ остановит наступление
Спикер Госдумы РФ Володин: Зеленский ополячивает Украину ради сохранения власти
Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского разрушит отношения Киева с коллективным Западом

Откуда в атмосфере появляется кислород для людей и животных

1:55
Садоводство

Растения являются живыми организмами, которые зависят от ряда факторов для своего роста и выживания. Один из таких факторов — кислород. Кислород играет важную роль в жизненных процессах растений, включая дыхание, фотосинтез и обмен веществ.

Откуда в атмосфере появляется кислород для людей и животных
Фото: hips.hearstapps. com/hmg-prod/images/air-purifying-plants-1588597694.jpg

Отсутствие кислорода и его последствия

Кислород и растения

Кислород является неотъемлемой частью дыхательного процесса растений. Они используют кислород для окисления пищевых веществ и выделения энергии, необходимой для их роста и развития. Большинство растений через специальные структуры, такие как стоматы на листьях, поглощают кислород из воздуха.

Значение кислорода в фотосинтезе

Фотосинтез — процесс, при котором растения превращают солнечную энергию, углекислый газ и воду в глюкозу и кислород. Кислород, полученный в результате фотосинтеза, выделяется в окружающую среду и является важным источником кислорода для других организмов.

Влияние отсутствия кислорода на растения

Если растение лишено кислорода, это может негативно сказаться на его жизнеспособности. Без кислорода растения не могут выполнять дыхательный процесс и не получают энергию для своего роста и развития. Это может привести к замедлению роста, увяданию и в конечном итоге к гибели растения.

Кислородные растения и адаптации

Однако есть некоторые растения, которые могут выживать в условиях с низким содержанием кислорода или даже без него. Некоторые водные растения, например, развивают специальные адаптации, которые позволяют им поглощать кислород из воды. Кроме того, некоторые растения могут перейти в анаэробное дыхание, когда кислород отсутствует, и использовать другие пути для получения энергии.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Гражданина Турции наградили за спасение беременной женщины

Подростки думали, что смогут завладеть квартирой, которая принадлежала потерпевшей.

Гражданин Турции спас в Магадане беременную женщину, которую пытались убить подростки
Как сейчас выглядит 59-летняя звезда киноленты "Маленькая Вера", актриса из РФ Наталья Негода
Как сейчас выглядит звезда киноленты "Маленькая Вера" Наталья Негода
Нанесён удар ракетами "Оникс" по Одессе и Николаеву
Лидерство Зеленского слабеет из-за массовых отказов бойцов ВСУ идти в бой
"100% верное решение": белорусские десантники довольны ЧВК "Вагнер" Любовь Степушова ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев
Германии повезёт: Путин готов не только к разделу Украины, но и Польши
Песков высказался об отреченнии Исинбаевой от воинского звания РФ
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
Яков Кедми намекнул, что ожидает Польшу в случае вторжения
Последние материалы
Спикер Госдумы РФ Володин: Зеленский ополячивает Украину ради сохранения власти
Экс-советник Кучмы Соскин: истерика Зеленского разрушит отношения Киева с коллективным Западом
Можно ли выращивать семена в кофейных капсулах
Ипомея: Растение для сада
Врач-онколог Карасев перечислил продукты, которые предотвращают развитие рака
Как быстро и своими руками придать автомобильной эмблеме первозданный вид
РИА Новости: США и Европу накрыла смертельно опасная жара
ВСУ бросили в наступление у Орехова Bradley и танки, идут жёсткие бои
Здоровые корни дают здоровье всему растению
РИА Новости: энергокризис в Европе привёл к пропаже ценного сырья — алюминия
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников