Что такое стоматы и как они влияют на растения

2:47 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Стоматы — это небольшие отверстия или поры на поверхности листьев и стеблей растений. Они выполняют важную функцию в жизненном цикле растения, обеспечивая газообмен и регулируя водный баланс.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2017/06/stomata.jpg

Очередь стомат

Стоматы представляют собой микроскопические отверстия, окруженные парой клеток, называемых охранительными клетками. Они расположены на поверхности листьев и стеблей растений. Слово "стоматы" происходит от греческого слова "stoma", что означает "рот" или "отверстие".

Стоматы обычно расположены на нижней стороне листьев, хотя они также могут присутствовать на верхней стороне или даже на стеблях растений. Их плотность на поверхности листьев может варьироваться в зависимости от вида растения и окружающих условий.

Функции стомат

Стоматы играют ключевую роль в фотосинтезе, процессе, при котором растения преобразуют солнечную энергию, углекислый газ и воду в органические вещества и кислород. Они выполняют следующие функции:

1. Газообмен. Стоматы позволяют растению поглощать углекислый газ (CO2) из окружающей среды, который используется в процессе фотосинтеза. Они также выделяют кислород (O2) в атмосферу как побочный продукт фотосинтеза.

2. Регулирование водного баланса. Охранительные клетки, окружающие стоматы, могут открывать и закрывать поры в зависимости от условий окружающей среды и потребностей растения. Когда стоматы открыты, растение может транспирировать, то есть испарять воду через стоматы. Это помогает растению охлаждаться и доставлять воду из корней к остальным частям растения.

3. Регулирование транспирации. Транспирация — это процесс испарения воды из растительных тканей. Стоматы играют важную роль в регулировании этого процесса. Они могут контролировать количество воды, испаряемой из растения, путем открытия или закрытия пор.

Как работают стоматы

Стоматы работают благодаря движению охранительных клеток, которые окружают их. Когда охранительные клетки наполнены водой, они становятся выпуклыми и открывают поры стоматы. Это позволяет растению поглощать углекислый газ и выделять кислород.

Однако, когда охранительные клетки теряют воду, они сжимаются и закрывают поры стоматы. Это помогает предотвратить излишнюю транспирацию и сохранять влагу внутри растения. Факторы, влияющие на открытие и закрытие стомат, включают освещенность, влажность, температуру и наличие гормонов роста.