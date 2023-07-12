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Лучший вариант: живучие растения для непостоянных садоводов:

2:51
Садоводство

В современном мире у многих из нас жизнь бьет ключом. Удержаться во всём бывает сложно. Работа, дети, дела и домашние хлопоты требуют нашего внимания. Что-то всегда остается без внимания, и это часто наш сад — поливка, прополка, обрезка и уход. Кто может найти на всё это время? В самый загруженный день мы даже забываем, что у нас есть сад.

Лучший вариант: живучие растения для непостоянных садоводов:
Фото: images.ctfassets. net/i3tkg7dt3kro/ogA9MQVdzmp7QUiQv4THz/b9a2a66ec32e7dc900e33474f0219c8a/top-plant-care-tips-7-1.jpg

Что такое сад "Посадил и Забыл"?

Как ландшафтный дизайнер/подрядчик, я осторожен в продвижении садов "посадил и забыл". Когда вы сажаете новый ландшафт, растения нуждаются в уходе. Их корневая система молода, система орошения не проверена, и условия роста под мульчей таинственны. Вы должны тщательно следить за новыми растениями в течение первого года и убедиться, что всё работает должным образом. Однако я признаю, что многие люди нуждаются в растениях, которые сложно убить.

Лучшие растения для непостоянных садоводов

Существует несколько прочных садовых растений, из которых можно выбрать. Самая распространённая особенность растений, которые процветают при безразличии, — это их устойчивость к засухе. Растения не интересует, обрезаете ли вы их, удаляете ли увядшие цветы или даёте расти сорнякам. Однако, если вы в течение продолжительного времени не поливаете жаждущие растения, они погибнут. В интернете существует множество списков растений, устойчивых к засухе. Но не забывайте, что многие из них действительно устойчивы к засухе только после достижения зрелости и установления. Кроме того, что-то, являющееся устойчивым к засухе в одном регионе, может не быть таковым в другом. Даже самые прочные садовые растения лучше всего себя чувствуют с небольшим количеством воды, особенно если они только что были посажены.

Лиственные деревья

  • Дубы (Quercus sp.) — фантастические деревья для обитания
  • Китайская пистация (Pistacia chinensis) — прекрасный осенний окрас
  • Деодаровая кедр (Cedrus deodar) — величественное вечнозелёное хвойное

Кустарники

  • Щетинистый кистянник (Callistemon sp.) — потрясающие красные цветы
  • Ананасная гуава — вкусные плоды и съедобные цветки
  • Персиковая буша — ещё одно отличное растение для обитания

Многолетние растения

  • Русский шалфей (Perovskia atriplicifolia) — кустарник высотой 4 фута (1 м) с прекрасными лавандовыми цветами
  • Нафталин (Achillea sp.) — этот многолетник имеет культивары практически каждого цвета
  • Мокрец (Sedum sp.) — низкорослое сочное растение с маленькими листьями и множеством сортов

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Цветы для начинающих, забывчивых и ленивых
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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