В современном мире у многих из нас жизнь бьет ключом. Удержаться во всём бывает сложно. Работа, дети, дела и домашние хлопоты требуют нашего внимания. Что-то всегда остается без внимания, и это часто наш сад — поливка, прополка, обрезка и уход. Кто может найти на всё это время? В самый загруженный день мы даже забываем, что у нас есть сад.
Как ландшафтный дизайнер/подрядчик, я осторожен в продвижении садов "посадил и забыл". Когда вы сажаете новый ландшафт, растения нуждаются в уходе. Их корневая система молода, система орошения не проверена, и условия роста под мульчей таинственны. Вы должны тщательно следить за новыми растениями в течение первого года и убедиться, что всё работает должным образом. Однако я признаю, что многие люди нуждаются в растениях, которые сложно убить.
Существует несколько прочных садовых растений, из которых можно выбрать. Самая распространённая особенность растений, которые процветают при безразличии, — это их устойчивость к засухе. Растения не интересует, обрезаете ли вы их, удаляете ли увядшие цветы или даёте расти сорнякам. Однако, если вы в течение продолжительного времени не поливаете жаждущие растения, они погибнут. В интернете существует множество списков растений, устойчивых к засухе. Но не забывайте, что многие из них действительно устойчивы к засухе только после достижения зрелости и установления. Кроме того, что-то, являющееся устойчивым к засухе в одном регионе, может не быть таковым в другом. Даже самые прочные садовые растения лучше всего себя чувствуют с небольшим количеством воды, особенно если они только что были посажены.
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