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Магниты бывают довольно полезны в саду

3:42
Садоводство

Каждый садовод или фермер стремится выращивать растения, которые становятся все больше и лучше с более высокими урожаями. Для достижения оптимального роста ученые проводят исследования, разрабатывают теории и гибридизируют растения. Одна из таких теорий касается магнетизма и роста растений. Полагается, что магнитные поля, такие как-то, которое создает наша планета, способствуют росту растений. Помогают ли магниты растениям расти? Фактически, существует несколько способов, которыми воздействие магнитов может повлиять на рост растений.

Магниты бывают довольно полезны в саду
Фото: www.gardeningknowhow. com/garden-how-to/info/magnetism-and-plant-growth.htm

Отчёты о влиянии магнитов на рост растений

Здоровые растения невозможны без достаточного поступления воды и питательных веществ, и некоторые исследования показывают, что воздействие магнитного поля может усилить поступление этих необходимых элементов. Почему растения реагируют на магниты? Некоторые объяснения связаны с способностью магнита изменять молекулы. Это особенно важно, когда речь идет о сильно соленой воде. Магнитное поле Земли также оказывает мощное влияние на все живое на планете, аналогично старинному методу садоводства, основанному на посеве по фазам луны.

Школьные эксперименты и реакция растений на магниты

Эксперименты на уровне начальной школы часто включают изучение влияния магнитов на семена или растения. В общем, эксперименты не показывают заметных преимуществ. Тогда почему вообще проводятся такие исследования? Известно, что магнитное притяжение Земли влияет на живые организмы и биологические процессы. Доказательства указывают на то, что магнитное притяжение Земли влияет на всхожесть семян, действуя как ауксин или растительный гормон. Магнитное поле также способствует созреванию таких растений, как помидоры. Большая часть реакции растений обусловлена криптокромами, или рецепторами синего света, которые присутствуют у растений. У животных также есть криптокромы, которые активируются светом и затем чувствительны к магнитному полю.

Влияние магнитов на рост растений

Исследования, проведенные в Палестине, показали, что рост растений улучшается при воздействии магнитов. Это не означает, что магниты прямо наносятся на растение, а скорее, технология заключается в намагничивании воды. Вода в этом регионе содержит большое количество соли, что затрудняет её усвоение растениями. Подвергая воду воздействию магнитов, ионы соли изменяются и растворяются, образуя более чистую воду, которую растение может легче усваивать.

Дополнительные исследования влияния магнитов на рост растений

Исследования также показывают, что обработка семян магнитами способствует их прорастанию за счет ускорения образования белка в клетках. Рост становится более быстрым и крепким. Почему растения реагируют на магниты? Причины, лежащие в основе реакции растений на магниты, сложнее понять. Кажется, что магнитная сила разделяет ионы и изменяет химический состав, например, соли. Кроме того, кажется, что магнетизм и рост растений связаны биологическим импульсом. Растения имеют природную реакцию на гравитацию и магнитное притяжение, так же как и люди и животные. Факт, что магнетизм, по-видимому, способствует улучшению роста растений, является самым важным для садовода.

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Эксперимент: влияние магнита на растение!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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