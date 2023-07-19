Овсянка это не только еда, но и средство для сада

2:14 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Овсянка — это питательное, богатое клетчаткой зерно, которое прекрасно подходит для холодных зимних утренних завтраков. Хотя мнения по этому поводу расходятся и нет научных доказательств, некоторые садоводы считают, что использование овсянки в саду приносит ряд преимуществ.

Фото: gardeningsoul. com/wp-content/uploads/2017/02/oatmeal-1-scaled.jpg

Применение овсянки в саду

1. Овсянка как средство борьбы с вредителями

Овсянка является негатоксичной и моллюски и улитки просто обожают ее, пока она не набухнет внутри их слизистого животика, убивая их. Чтобы использовать овсянку в качестве средства борьбы с вредителями, просто посыпьте немного сухой овсянки вокруг своих растений. Используйте овсянку с осторожностью, так как слишком большое количество может набухнуть и превратиться в клейкую массу, окружающую стебли при влажной почве. Слишком большое количество также может привлечь грызунов и насекомых.

2. Овсянка как удобрение

Мнения разделились относительно использования овсянки в качестве удобрения. Однако экспериментировать и посыпать немного овсянки в саду не будет вредно, а растения могут полюбить железо, которое овсянка содержит. Некоторые садоводы считают, что добавление небольшого количества овсянки в ямки для посадки стимулирует рост корней.

Важно отметить, что для растений лучше использовать обычную овсянку, медленного приготовления или сырую, ане мгновенную или быстрого приготовления овсянку, которая предварительно приготовлена и не так полезна.

3. Овсянка против ядовитого плюща и солнечных ожогов

Если вы случайно коснулись ядовитого плюща или забыли нанести солнцезащитный крем, овсянка поможет снять зуд и дискомфорт. Просто положите немного овсянки в ножку колготок и завяжите чулок на кране ванной. Потом пускайте теплую воду через пакетик овсянки, пока наполняете ванну, затем пропитывайтесь в ванне в течение 15 минут. Вы также можете использовать влажный мешок для того, чтобы позже протереть им кожу.

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