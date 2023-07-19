Виды фунгицидов: Использование фунгицидов в вашем саду

2:37 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Когда и как использовать фунгициды на ваших растениях может быть сложным без правильных знаний. Получение профессиональной помощи заранее может помочь определить, действительно ли использование фунгицидов в вашем саду необходимо и, если да, какие виды фунгицидов доступны.

Фото: www.gardeningknowhow. com/wp-content/uploads/2019/02/fungicide.jpg

Когда использовать фунгициды

При использовании фунгицидов в вашем саду важно сначала определить, действительно ли вашим растениям нужен фунгицид. Многие симптомы могут быть вызваны другими причинами, поэтому использование фунгицидов для сада может причинить больше вреда, чем пользы. Первое, что следует сделать, это обратиться к эксперту, либо в местный питомник, либо в сельскохозяйственное расширение. Они могут помочь вам определить, что не так с вашими растениями, и также рекомендовать подходящие виды фунгицидов для использования. Имейте в виду, что фунгициды для сада используются для предотвращения проблем их возникновения или распространения. Они не могут вылечить проблемы.

Виды фунгицидов

Существуют различные виды фунгицидов для борьбы с различными формами грибков. Существуют фунгициды от плесени, фунгициды для газона, и одного нельзя заменить другим. Есть как химические, так и натуральные фунгициды, и даже домашние фунгициды для садов. Тем не менее, не все фунгициды работают одинаково, так как они требуют разных способов распределения. Некоторые являются порошками, некоторые — жидкими, некоторые — растворимыми порошками (активируются только после увлажнения) и текучими состояниями. Независимо от выбранного типафунгицида, рекомендуется соблюдать осторожность. Если вы выбираете химический фунгицид, лучше носить защитную одежду, чтобы ограничить свое собственное воздействие на химикаты.

Как использовать фунгициды

Все фунгициды для сада поставляются с конкретными инструкциями. Использование слишком большого количества фунгицида может быть так же вредным, как и недостаточное его использование. Некоторые люди предпочитают полностью избегать химикатов и выбирают натуральные фунгициды. Даже при использовании натурального фунгицида вам все равно необходимо тщательно следовать инструкциям. Правильное количество, способ распределения и время года — важные факторы, которые следует учитывать при использовании фунгицида. Определенные растения требуют определенных видов фунгицидов.

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