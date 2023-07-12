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Индикаторные растения, способные оздоровить сад

3:32
Садоводство

Индикаторные растения играют важную роль в садоводстве, аналогичную птице в шахте. Что такое индикаторное растение? Эти храбрые растения рискуют своей жизнью, чтобы помочь защитить другие растения. Они могут указывать, когда наступило время для борьбы с вредителями и болезнями. Они также помогают выявлять недостатки почвы и воды, а также служат индикаторами полива растений. Индикаторные растения наиболее полезны как указатели определенных болезней и проблем с вредителями.

Индикаторные растения, способные оздоровить сад
Фото: www.plantcaretools. com/wp-content/uploads/2022/07/MG_0352-scaled.jpg

Растения чувствительны к окружающей среде и реагируют на изменения в почве, температуре и влажности. Новичку в садоводстве, возможно, приходилось определять, когда поливать клумбу, обратив внимание на поникшие головки цветов, которые подвержены засушливым условиям. Многие цветы могут служить индикаторами полива. Другие растения на клумбе могут быть также сухими, но они не столь явно указывают на этот факт. Растения-индикаторы помогают не только с поливом, но и с общим уходом за растениями.

Индикаторные растения для выявления вредителей и болезней

Благодаря связи с окружающей средой, можно использовать другие виды растений не только в качестве индикатора полива, но и для выявления начальных признаков наличия вредителей или болезней. Например, петунии и горох фава используются в теплицах для обнаружения наличия трипсов. Трипсы являются переносчиками потенциально опасных заболеваний, таких как некротические пятна и вирус увядания томата.

Трипсы сильно привлекаются к этим двум растениям, и садоводы усиливают эту привлекательность, прикрепляя к растениям синюю липкую ловушку. По какой-то причине это привлекает трипсов в огромных количествах. Список индикаторных растений будет различаться в зависимости от проблемы, которую вы пытаетесь решить. Еще одним примером является использование магнолии сосудистой в качестве индикатора времени для борьбы с восточными куколками. Магнолия не страдает от вредителей, но когда она цветет, это указывает на то, что пришло время обработки от гусениц.

Исследование дополнительных списков индикаторных растений

Недавно установленные деревья часто контролируются на наличие потребности в поливе с помощью нескольких видов растений. Аюга, импатиенс и кольеус являются отличными индикаторами полива растений. Они подвержены потере воды и проявляют явные признаки, такие как увядание и обсыхание кончиков листьев. Это говорит о том, что зона сухая и требуется полив. Индикаторные растения, используемые как индикаторы полива растений, также могут указывать на избыточную влажность в районе.

Индикаторные растения должны быть распространенными, легкими в выращивании, стойкими и иметь определенное время цветения. Растения-индикаторы могут быть такими простыми, как видеть дерево в вашем дворе, окруженное насекомыми пилынками. Это означает, что следующий год у вас будут личинки, пожирающие листву растения. Этот индикатор предупреждает вас о необходимости принять меры по управлению уже сейчас, чтобы предотвратить повреждение растения личинками на следующий год.

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Растения индикаторы кислотности почвы
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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