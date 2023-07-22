Девять предметов быта, которые можно использовать при подготовке рассады

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Если вы хотите начать собственное огородничество и выращивать растения из семян, вам не обязательно покупать специальные прорастающие лотки или горшки. В вашем доме могут быть предметы, которые вы уже используете ежедневно и которые могут послужить отличными прорастающими посадочными материалами.

Фото: https://cdn.mosoah.com/

1. Яичные коробки. Яичные коробки отлично подходят в качестве посадочных ящиков для семян. Каждая ячейка может содержать одно семя или росток, и вам не придется покупать отдельные контейнеры. Просто наполните каждую ячейку почвой, поместите семена и следите за их прорастанием.

2. Пластиковые контейнеры от продуктов. Пластиковые контейнеры от продуктов, такие как масло, йогурт или мороженое, могут быть прекрасными посадочными материалами. Просто сделайте небольшие отверстия в дне контейнера для дренажа и наполните его почвой. Эти контейнеры легкие, удобные и могут быть легко помещены в тепличку или на подоконник.

3. Газеты и бумажные полотенца. Газеты и бумажные полотенца можно использовать в качестве прорастающей подстилки. Смочите их водой и расположите семена на поверхности. Затем аккуратно сверните газету или полотенце и поместите их в пластиковый пакет или на почву. Влажность будет сохраняться, и семена будут прорастать без проблем.

4. Пластиковые стаканчики. Пластиковые стаканчики, такие как те, которые используются для напитков в кафе, могут быть отличным выбором для прорастания семян. Просто сделайте небольшие отверстия в дне стаканчика для дренажа и наполните его почвой. Эти стаканчики легко перемещать и занимают мало места.

5. Старые кухонные губки. Старые кухонные губки можно использовать для прорастания мелких семян. Просто увлажните губку, поместите семена на ее поверхность и поместите ее в контейнер. Губка будет сохранять влагу и помогать семенам прорастать.

6. Пластиковые ящики с прозрачной крышкой. Пластиковые ящики с прозрачной крышкой, такие как контейнеры для хранения продуктов, могут служить прекрасным местом для проращивания семян. Они создают тепличку, которая помогает сохранять влагу и тепло, способствуя успешному прорастанию семян.

7. Стеклянные банки. Стеклянные банки с широким горлышком могут быть использованы как мини-теплицы для семян. Просто поместите семена в банку, накройте ее крышкой и расположите на солнечном месте. Банка будет создавать удобную среду для прорастания семян.

8. Пластиковые подносы для продуктов. Пластиковые подносы для продуктов, такие как те, которые используются в кафе или ресторанах, могут быть прекрасными прорастающими материалами. Вы можете заполнить поднос почвой, поместить семена и следить за их прорастанием. Эти подносы обычно имеют отверстия для дренажа, что делает их идеальными для растений.

9. Пластиковые бутылки. Пластиковые бутылки могут служить отличными контейнерами для проращивания семян. Отрежьте верхнюю часть бутылки, сделайте отверстия в нижней части для дренажа и наполните бутылку почвой. Поместите семена и закройте бутылку, создавая мини-теплицу.

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