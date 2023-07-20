Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Череватый признал российские РЭБ "достаточно мощными" и призвал активно их уничтожать
В Новой Москве дрон упал на крышу детского лагеря "Солнечный городок"
Агроном Шубина рассказала дачникам о способе защиты огурцов от вредителей
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе зеленого лука
Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА
Туристка из России попала в реанимацию в Турции с неизвестным диагнозом
В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи
Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом
Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно

7 великолепных причин использовать аспирин в саду

2:19
Садоводство

Аспирин, хотя и широко известен как лекарство для человека, может оказать положительное влияние и на растения в саду.

7 великолепных причин использовать аспирин в саду
Фото: pixabay.com

Причина №1: Защита растений от болезней

Аспирин имеет антигрибковые свойства, которые могут помочь в борьбе с различными заболеваниями растений. Он может предотвратить развитие грибковых инфекций, таких как плесень и ржавчина, и защитить листья и стебли от повреждений.

Причина №2: Увеличение цветения

Аспирин способствует увеличению цветения растений. Он стимулирует образование бутона и улучшает его качество. Это особенно полезно для цветущих растений, таких как розы или хризантемы, которые могут производить более крупные и красивые цветки.

Причина №3: Борьба с грибками

Аспирин может быть эффективным средством в борьбе с грибковыми заболеваниями растений, такими как пятнистость и мучнистая роса. Применение аспирина в виде спрея или раствора может помочь уничтожить грибки и предотвратить их распространение.

Причина №4: Стимуляция роста растений

Аспирин содержит салициловую кислоту, которая может стимулировать рост растений. Это особенно полезно для молодых растений или растений, которые нуждаются в дополнительной поддержке для роста и развития.

Причина №5: Повышение устойчивости к стрессу

Растения могут испытывать стресс в результате погодных условий, вредителей или других внешних факторов. Аспирин может помочь растениям преодолеть стресс и повысить их устойчивость. Он помогает активировать защитные механизмы растений и способствует их более эффективному функционированию.

Причина №6: Улучшение плодоношения

Аспирин может способствовать улучшению плодоношения растений. Он стимулирует образование цветочных почек, что приводит к увеличению количества плодов или овощей, которые растение может произвести.

Причина №7: Борьба с вредителями

Некоторые исследования показывают, что аспирин может помочь в борьбе с вредителями растений, такими как тлеющие насекомые или гусеницы. Он может отпугивать вредителей и защищать растения от их повреждений.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Скорая помощь. СПАСАЕМ ЯБЛОКИ, ГРУШИ и ВИНОГРАД от плодовой гнили. Как использовать аспирин в саду?
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
3MV опубликовали секретные сценарии окончания СВО. Украина закончится

Сценарии СВО на Украине подразумевают три варианта развития событий. Военспецы 3MV объяснили каждый и показали - РФ будет сложно, но Украине будет совсем никак.

Сценарии СВО от 3MV: России будет сложно, а Украины не станет
Американские учёные объяснили, почему большинство похудевших снова набирает вес
Стало ясно, почему большинству людей не удаётся похудеть
Обвиняемый в убийстве 11-летнего мальчика в Москве признал свою вину
Поступок Галкина* и Пугачёвой шокировал Лайму Вайкуле
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России? Петр Ермилин Автора "Марсельезы" обвиняли в плагиаторстве Сергей Лебедев В Казахстане изобрели "цифровой алкоголь": расслабление без вреда для здоровья Анастасия Жукова
Составлен список из десяти лучших сериалов первого полугодия
"Позорище": Садальский жёстко разнёс фестиваль "Славянский базар"
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Как самая масштабная атака на Одессу за всю спецоперацию повлияет на ход СВО?
Последние материалы
Гастроэнтеролог Яковлева рассказала о пользе зеленого лука
Военный эксперт Юрий Кнутов предложил способы эффективной борьбы с БПЛА
Туристка из России попала в реанимацию в Турции с неизвестным диагнозом
В Нижневартовске таксист бесплатно возит участников СВО и членов их семьи
Пластиковый бампер машины: Как быстро, дешево и надежно отремонтировать разбитый
7 великолепных причин использовать аспирин в саду
Быстрое улучшение рациона: 5 продуктов, рекомендованных диетологом
Нерушимая дружба: в Польше заявили, что поддерживают Украину только там, где это выгодно
Почему многие датчики в современных авто постоянно врут
ВСУ сдались на запорожском направлении. Какие пути открываются России?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников