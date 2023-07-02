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Лучшие советы по выращиванию спаржи

3:25
Садоводство

Выращивание спаржи в поднятых грядках является отличным способом получить свежие и вкусные стебли этого полезного овоща.

Лучшие советы по выращиванию спаржи
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Выбор сортов спаржи

Правильный выбор сортов спаржи имеет огромное значение для успеха вашего выращивания. Разные сорта могут иметь различные характеристики и требования. Вот некоторые популярные сорта спаржи для выращивания в поднятых грядках:

1. Мэри Вашингтон. Этот сорт спаржи отличается высокой продуктивностью и отличным вкусом. Он хорошо растёт в поднятых грядках и имеет высокую устойчивость к болезням.

2. Голдинг. Спаржа Голдинг известна своими крупными и сочными стеблями. Она хорошо адаптируется к условиям поднятых грядок и требует минимального ухода.

3. Пурпурная спаржа. Пурпурная спаржа обладает прекрасным фиолетовым цветом и нежным вкусом. Она идеально подходит для выращивания в поднятых грядках и станет прекрасным украшением вашего огорода.

Посадка спаржи

Правильная посадка спаржи является ключевым моментом в выращивании этого овоща. Вот некоторые рекомендации для успешной посадки спаржи в поднятых грядках:

1. Подготовьте корни. Перед посадкой спаржи, подготовьте корни, удалив повреждённые или сухие концы. Это поможет стимулировать их рост.

2. Установите правильную глубину. Посадите корни спаржи на глубину около 15-20 см. Установка правильной глубины поможет спарже расти и развиваться без проблем.

3. Соблюдайте расстояние. Расположите растения спаржи на расстоянии около 30-40 см друг от друга, чтобы обеспечить достаточное пространство для их роста и развития.

Уход за спаржей

Спаржа требует определённого ухода для обеспечения хорошего роста и развития. Вот несколько важных аспектов ухода за спаржей. 

1. Полив. Регулярно поливайте спаржу, особенно в период сухости. Убедитесь, что почва вокруг растений остается влажной, но не переувлажненной.

2. Удаление сорняков. Регулярно пропалывайте грядку с спаржей, чтобы убрать сорняки, которые могут конкурировать с растениями за питательные вещества и влагу.

3. Внесение удобрений. Подкармливайте спаржу органическим удобрением или компостом весной и осенью. Это поможет обеспечить достаточное питание для роста растений.

Борьба с вредителями и болезнями

При выращивании спаржи в поднятых грядках можно столкнуться с некоторыми вредителями и болезнями. Вот несколько методов борьбы с ними.

1. Борьба с вредителями. Используйте натуральные методы контроля вредителей, такие как ручной сбор насекомых или применение биологических инсектицидов.

2. Защита от болезней. Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха вокруг растений, чтобы предотвратить развитие грибковых заболеваний. Также регулярно проверяйте растения на признаки болезней и принимайте меры предосторожности.

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Выращиваем спаржу на огороде- как это сделать самостоятельно.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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