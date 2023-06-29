9 главных и недопустимых ошибок полива ваших посадок на даче

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Правильный полив является ключевым аспектом заботы о растениях в вашем саду. Однако существуют некоторые распространённые ошибки, которые многие садоводы совершают при поливе своих растений.

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Ошибка 1. Недостаточное поливание

Одной из наиболее распространённых ошибок садоводов является недостаточное поливание растений. Когда вы не поливаете грядки или деревья достаточно, они могут страдать от пересыхания и не получать достаточно влаги для своего роста. Убедитесь, что вы поливаете растения регулярно и обеспечиваете им достаточное количество воды.

Ошибка 2. Переувлажнение растений

С другой стороны, переувлажнение также является ошибкой, которую нужно избегать. Садоводы могут случайно переполнять растения водой, что может привести к загниванию корней и гниению растений. Убедитесь, что вы проверяете влажность почвы перед поливом и не поливаете растения слишком часто.

Ошибка 3. Неправильное время полива

Время полива также играет важную роль в заботе о растениях. Некоторые садоводы поливают свои растения во время самых жарких часов дня, что может привести к быстрому испарению влаги. Идеальное время для полива растений — утро или вечер, когда солнце не так ярко и температура более комфортная.

Ошибка 4. Неправильный способ полива

Способ полива также может влиять на здоровье ваших растений. Одна из распространённых ошибок — поливание листьев, а не корней растений. Хотя листья могут поглощать немного влаги, основная часть воды должна попадать в корни, чтобы обеспечить достаточное снабжение растения влагой.

Ошибка 5. Использование неподходящей воды

Качество воды, которую вы используете для полива, также имеет значение. Жёсткая вода с высоким содержанием минералов может привести к накоплению солей в почве и негативно влиять на рост растений. Постарайтесь использовать мягкую воду или, если это невозможно, регулярно промывайте почву для удаления солей.

Ошибка 6. Неправильное расположение системы полива

Если у вас есть система полива в саду, важно убедиться, что она правильно расположена. Некоторые растения могут получать слишком много воды, в то время как другие — недостаточно. Разместите систему полива таким образом, чтобы она обеспечивала равномерное распределение влаги по всей площади сада.

Ошибка 7. Полив во время дождя

Полив во время дождя — это не только расточительно, но и вредно для растений. Если у вас есть система полива, которая автоматически включается во время дождя, установите датчик дождя, чтобы предотвратить лишний полив.

Ошибка 8. Неправильный выбор растений

Некоторые растения требуют больше влаги, чем другие. При выборе растений для вашего сада учитывайте их потребности в воде. Не пытайтесь выращивать растения, которым не хватает влаги в вашем регионе. Выбирайте растения, которые лучше адаптированы к условиям вашего сада.

Ошибка 9. Не учли особенностей почвы

Каждая почва имеет свои особенности, которые могут влиять на полив растений. Некоторые почвы могут держать влагу лучше, в то время как другие могут быстро высыхать. Изучите свою почву и учитывайте её свойства при разработке графика полива.

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