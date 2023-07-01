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7 простых способов защитить сад от мышей-полёвок

2:56
Садоводство

Кто такие полевки?

Полёвки — это маленькие грызуны, которые могут стать настоящей проблемой для вашего сада. Они обычно питаются корнями растений и могут нанести серьезный вред вашим цветам, овощам и деревьям.

7 простых способов защитить сад от мышей-полёвок
Фото: pixabay. com

1. Запаховые отпугиватели

Полёвки имеют чувствительный обонятельный аппарат. Поэтому запаховые отпугиватели могут быть очень эффективными для их отпугивания. Попробуйте посадить ароматные растения, такие как кресс-салат, подосиновник или мята, вокруг границы вашего сада. Эти запахи будут отталкивать мышей и помогут защитить территорию.

2. Использование сеток и заборов

Установка сеток и заборов вокруг вашего сада может быть очень полезной мерой для предотвращения доступа полёвок. Грызуны не смогут пройти через плотные сетки или подняться через высокий забор. Это поможет сохранить ваш сад в безопасности и защитит растения.

3. Механические ловушки

Использование механических ловушек — ещё один эффективный способ борьбы с полевками. Существует множество коммерчески доступных ловушек, которые вы можете приобрести или изготовить сами. Поместите ловушки вокруг зоны, где вы заметили присутствие полёвок, это поможет снизить их численность.

4. Уход за газоном и садом

Хороший уход за газоном и садом может помочь вам избежать привлечения полевок. Регулярные покос и уборка упавших листьев помогут устранить места, где полевки могут скрываться. Кроме того, поддерживайте сад здоровым и хорошо ухоженным, чтобы уменьшить привлекательность для этих грызунов.

5. Использование органических отпугивателей

Если вы предпочитаете использовать натуральные методы, чтобы избавиться от полёвок, органические отпугиватели могут быть идеальным решением. Некоторые из них включают в себя кайенский перец, чеснок или растительное мыло. Распылите эти средства вокруг границы сада или непосредственно на растения, чтобы отпугнуть мышей. 

6. Постоянное наблюдение и быстрая реакция

Одним из ключевых аспектов предотвращения полевок является постоянное наблюдение и быстрая реакция. Если вы заметили полёвок в своем саду, немедленно предпримите меры по их устранению. Чем быстрее вы реагируете, тем меньше вреда они нанесут вашим растениям.

7. Сотрудничество с профессионалами

Если все вышеперечисленные методы не принесли желаемых результатов, рекомендуется обратиться к профессиональным садоводам или экспертам по борьбе с вредителями. Они смогут оценить ситуацию и предложить наиболее эффективные решения для защиты вашего сада от полевок.

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Как избавиться от мышей в саду и на даче. 100% избавление от мышей, крыс и прочих грызунов.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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