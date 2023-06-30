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Как бумага успешно помогает бороться с сорняками в саду

3:10
Садоводство

Сорняки могут стать серьёзной проблемой для садоводов, отнимая питательные вещества и пространство у полезных растений. Один из способов борьбы с ними без использования химических средств — это использование бумаги в качестве материала для борьбы с сорняками.

Как бумага успешно помогает бороться с сорняками в саду
Фото: www.tinygardenhabit. com/wp-content/uploads/2022/11/shredded-paper-seedling-1024x671.jpg

В саду сорняки могут угнетать растения и ослаблять их рост. Использование химических гербицидов может быть нежелательным из-за их потенциального вреда для окружающей среды и здоровья человека. Бумага — доступный и экологически безопасный материал, который может быть использован для борьбы с сорняками и сохранения плодородия почвы.

1. Подготовка материалов

Прежде чем начать использовать бумагу в качестве средства контроля сорняков, вам потребуются следующие материалы:

Разнообразные виды бумаги: газеты, крафт-бумага или картон.
Шпалерный нож или ножницы для обрезки бумаги.
Мульча для покрытия бумаги.

2. Подготовка почвы

Перед укладкой бумаги важно подготовить почву. Выполните следующие шаги:

- удалите сорняки и другие растения, которые вы не желаете сохранить.
- разрыхлите почву, чтобы облегчить проникновение корней полезных растений.

3. Укладка бумаги

Процесс укладки бумаги включает в себя следующие шаги. 

  • Разрежьте бумагу на крупные листы.
  • Разложите листы бумаги на обнаженную почву, покрывая всю поверхность.
  • При необходимости наложите несколько слоев бумаги для более эффективного контроля сорняков.
  • Убедитесь, что между слоями бумаги нет просветов, чтобы предотвратить прорастание сорняков.

4. Покрытие бумаги слоем мульчи

После укладки бумаги следует покрыть её слоем мульчи. Это поможет зафиксировать бумагу на месте и предотвратить её перемещение ветром или дождем. Мульча также поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

5. Результаты и преимущества

Использование бумаги в качестве средства контроля сорняков может иметь следующие результаты и преимущества. 

Сокращение роста сорняков путем препятствия доступу света к почве.
Удержание влаги в почве, что способствует здоровому росту полезных растений.
Защита почвы от эрозии.
Улучшение качества почвы посредством разложения бумаги и обогащения её органическим материалом.

6. Поддержание и уход

После установки бумаги для контроля сорняков в саду следует регулярно проверять её состояние и поддерживать в хорошем состоянии. Вот несколько рекомендаций для ухода за укрытием бумаги. 

Проверяйте наличие повреждений или разрывов в бумаге и мульче. В случае необходимости замените повреждённые участки.
Поддерживайте слой мульчи на достаточной толщине, чтобы предотвратить рост сорняков.
Регулярно поливайте сад, чтобы сохранять влажность почвы.

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Разве так можно? Мульчирование картоном.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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