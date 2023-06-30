Как бумага успешно помогает бороться с сорняками в саду

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Сорняки могут стать серьёзной проблемой для садоводов, отнимая питательные вещества и пространство у полезных растений. Один из способов борьбы с ними без использования химических средств — это использование бумаги в качестве материала для борьбы с сорняками.

Фото: www.tinygardenhabit. com/wp-content/uploads/2022/11/shredded-paper-seedling-1024x671.jpg

В саду сорняки могут угнетать растения и ослаблять их рост. Использование химических гербицидов может быть нежелательным из-за их потенциального вреда для окружающей среды и здоровья человека. Бумага — доступный и экологически безопасный материал, который может быть использован для борьбы с сорняками и сохранения плодородия почвы.

1. Подготовка материалов

Прежде чем начать использовать бумагу в качестве средства контроля сорняков, вам потребуются следующие материалы:

Разнообразные виды бумаги: газеты, крафт-бумага или картон.

Шпалерный нож или ножницы для обрезки бумаги.

Мульча для покрытия бумаги.

2. Подготовка почвы

Перед укладкой бумаги важно подготовить почву. Выполните следующие шаги:

- удалите сорняки и другие растения, которые вы не желаете сохранить.

- разрыхлите почву, чтобы облегчить проникновение корней полезных растений.

3. Укладка бумаги

Процесс укладки бумаги включает в себя следующие шаги.

Разрежьте бумагу на крупные листы.

Разложите листы бумаги на обнаженную почву, покрывая всю поверхность.

При необходимости наложите несколько слоев бумаги для более эффективного контроля сорняков.

Убедитесь, что между слоями бумаги нет просветов, чтобы предотвратить прорастание сорняков.

4. Покрытие бумаги слоем мульчи

После укладки бумаги следует покрыть её слоем мульчи. Это поможет зафиксировать бумагу на месте и предотвратить её перемещение ветром или дождем. Мульча также поможет сохранить влагу в почве и предотвратить рост сорняков.

5. Результаты и преимущества

Использование бумаги в качестве средства контроля сорняков может иметь следующие результаты и преимущества.

Сокращение роста сорняков путем препятствия доступу света к почве.

Удержание влаги в почве, что способствует здоровому росту полезных растений.

Защита почвы от эрозии.

Улучшение качества почвы посредством разложения бумаги и обогащения её органическим материалом.

6. Поддержание и уход

После установки бумаги для контроля сорняков в саду следует регулярно проверять её состояние и поддерживать в хорошем состоянии. Вот несколько рекомендаций для ухода за укрытием бумаги.

Проверяйте наличие повреждений или разрывов в бумаге и мульче. В случае необходимости замените повреждённые участки.

Поддерживайте слой мульчи на достаточной толщине, чтобы предотвратить рост сорняков.

Регулярно поливайте сад, чтобы сохранять влажность почвы.

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