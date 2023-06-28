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Какие растения эффективно и успешно избавят дом от плесени

3:29
Садоводство

Плесень является общей проблемой во многих домах. Она не только портит внешний вид помещения, но и может вызывать различные  проблемы связанные со здоровьем, такие как аллергии и респираторные заболевания. Существует множество способов борьбы с плесенью, и одним из самых естественных и эффективных способов является использование распространённых комнатных растений. 

1. Алоэ вера

Алоэ вера — это растение, которое широко известно своими целебными свойствами и способностью очищать воздух от вредных веществ. Кроме того, оно имеет антибактериальные свойства, которые способны помочь уничтожить плесень. Размещение горшка с алоэ вера в помещении, подверженном плесени, поможет предотвратить её рост и улучшить качество воздуха.

2. Лаванда

Лаванда — красивое растение с ароматными цветками, которое может не только украсить ваш дом, но и помочь бороться с плесенью. Это растение обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают уничтожить плесень и предотвратить её рост. Вы можете разместить горшок с лавандой в помещении, где есть проблемы с плесенью, и наслаждаться её прекрасным ароматом и положительным воздействием на здоровье.

3. Фикус Бенджамина

Фикус Бенджамина, или резиновое дерево, также известно своей способностью бороться с плесенью. Это растение обладает антибактериальными свойствами и помогает очищать воздух от различных вредных веществ. Фикус Бенджамина также помогает увлажнить воздух, что создаёт неблагоприятную среду для роста плесени.

4. Пахира

Пахира, или круглолистная (гастерия) - растение с яркими и крупными листьями. Оно может помочь в борьбе с плесенью, так как способно поглощать вредные химические соединения из воздуха и очищать его. Размещение пахиры в помещении обычно уменьшает вероятность роста плесени и сделает воздух более свежим и здоровым.

5. Драцена

Драцена — это красивое комнатное растение с длинными и узкими листьями. Оно известно своими очищающими свойствами и способностью улучшать качество воздуха. Драцена способна помочь бороться с плесенью, а также устранить запахи и вредные вещества в помещении.

6. Герань

Герань — это цветущее растение с прекрасными цветами и ароматом. Она не только украсит ваш дом, но и поможет в борьбе с плесенью. Герань обладает антисептическими свойствами и способна уничтожать вредные микроорганизмы, включая плесень. Размещение горшка с геранью в жилье поможет поддерживать свежий и чистый воздух.

7. Сансевиерия

Сансевиерия, или "железный перст", это растение, которое поможет вам бороться с плесенью. Оно имеет способность очищать воздух от различных токсинов и вредных веществ. Сансевиерия также способна увлажнять воздух, что помогает предотвратить рост плесени.

8. Кактус

Кактусы — не только красивые растения, но и хорошие борцы с плесенью. Они способны поглощать влагу и создавать сухую среду, что делает их не привлекательными для плесени. Размещение кактусов в помещении поможет уменьшить риск развития плесени.

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Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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