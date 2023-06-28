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7 советов о том, как лучше выбрать для сада растения-многолетники

2:41
Садоводство

Выбор многолетних растений для вашего сада может быть сложной задачей. Вам необходимо учесть множество факторов, таких как климат, почва и доступное световое освещение.

1. Исследуйте ваш климат

Климат играет ключевую роль в определении того, какие многолетние растения могут процветать в вашем регионе. Некоторые растения предпочитают теплый климат, тогда как другие лучше себя чувствуют в холодных условиях. Исследуйте климат вашего региона и узнайте, какие растения хорошо растут в подобных условиях.

2. Оцените условия почвы

Условия почвы также являются важным фактором при выборе многолетних растений. Некоторые растения предпочитают кислую почву, тогда как другие предпочитают щелочную. Оцените pH-уровень вашей почвы и узнайте, какие многолетники будут хорошо расти в таких условиях.

3. Учитывайте доступное освещение

Освещение имеет существенное значение для роста и процветания многолетних растений. Некоторые растения требуют яркого солнечного света, тогда как другие лучше себя чувствуют в полутени или тени. Оцените доступное освещение на вашем участке и выбирайте растения, которые соответствуют этим условиям.

4. Рассмотрите влагу и дренаж

Уровень влажности и дренаж также важны при выборе многолетних растений. Некоторые из них требуют постоянного увлажнения, тогда как другие предпочитают хорошую систему дренажа. Оцените уровень влажности на вашем участке и выбирайте те, которые будут подходить к таким условиям.

5. Узнайте о местных вредителях и болезнях

Каждый регион имеет своих местных вредителей и болезни, которые могут повлиять на здоровье и процветание многолетних растений. Исследуйте, какие вредители и болезни наиболее распространены в вашем регионе, и выбирайте растения, которые более устойчивы к ним.

6. Подберите растения, подходящие к стилю вашего сада

При выборе многолетних растений учтите свой собственный стиль сада. Если у вас есть предпочтение к определённому стилю оформления сада, выбирайте растения, которые будут хорошо сочетаться с ним.

7. Получите рекомендации у опытных садоводов

Наконец, посетите местный центр садоводства или получите рекомендации у опытных садоводов. Они смогут дать вам ценные советы относительно многолетних растений, которые подойдут для вашего региона и условий.

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Самые неприхотливые многолетники для начинающих садоводов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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