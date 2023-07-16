Семена - прямо из продуктового магазина. Что из овощей посадить проще всего

3:36 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В наше современное время все больше людей стремятся к самодостаточности и устремляются к органическому и устойчивому образу жизни. Растения собственного производства — это не только здорово для окружающей среды, но и экономически выгодно.

Фото: https://versiya.info/

Картофель

Картофель — один из самых популярных овощей в мире. Он является богатым источником крахмала и витамина C. Чтобы вырастить картофель из продуктового магазина, возьмите картофель с высоким содержанием глазков и разрежьте его на кусочки с одним или двумя глазками. Затем посадите кусочки картофеля в почву с глазками вверх и накройте их слоем почвы. Вскоре вы увидите прорастающие ростки, которые превратятся в новые картофелины.

Лук

Лук — неотъемлемый ингредиент во многих блюдах. Для выращивания лука из продуктового магазина вам понадобится луковица с корневой шейкой. Удалите внешний слой кожицы, оставив два или три слоя внутри. Посадите луковицу в почву, оставив верхнюю часть над почвой. В течение нескольких недель вы увидите новые луковицы, растущие над землей.

Чеснок

Чеснок — прекрасный способ добавить вкус и аромат вашим блюдам. Чтобы вырастить чеснок, возьмите зубчик чеснока и посадите его зубками вниз в почву. Убедитесь, что вы оставляете примерно 2,5 см между зубчиками. Чеснок требует холодного климата и длительного периода выращивания, но результат стоит ожидания.

Сельдерей

Сельдерей — богатый источник витаминов и минералов. Чтобы вырастить сельдерей из продуктового магазина, возьмите срез сельдерея и поместите его в небольшое количество воды. Через несколько дней вы заметите новые побеги, и тогда вы можете пересадить растение в горшок с почвой.

Морковь

Морковь — это не только вкусное овощное блюдо, но и отличный источник бета-каротина и витамина А. Чтобы вырастить морковь из продуктового магазина, возьмите верхушку моркови с небольшим количеством листьев и поместите ее в небольшую чашку с водой. Через несколько дней у вас появятся новые листья, и тогда вы можете пересадить растение в горшок или грядку.

Сладкий перец

Сладкий перец — яркий и сочный овощ, который можно использовать во многих блюдах. Для выращивания перца возьмите семена изнутри сладкого перца, высушите их и посадите в горшок или грядку. Поставьте горшок на солнечное место и регулярно поливайте. Вскоре вы увидите прорастающие семена и маленькие растения перца.

Имбирь

Имбирь — ароматный корень, который можно использовать в различных блюдах и напитках. Чтобы вырастить имбирь, возьмите корень имбиря и разрежьте его на небольшие части с почечными бутонами. Посадите части имбиря в горшок с почвой и умеренно полейте. Имбирь будет расти медленно, но через несколько месяцев вы сможете собирать свежий имбирь.

Ранее о выращивании имбиря дома мы уже подробно писали.

Базилик

Базилик — это ароматное растение, которое часто используется в итальянской кухне. Для выращивания базилика возьмите стебель базилика и поместите его в стакан воды. Через несколько дней у вас появятся новые корни, и тогда вы сможете пересадить растение в горшок с почвой.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.