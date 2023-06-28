Как подрезать ростки лука для укрепления луковиц

2:56 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Подрезка ростков является одним из ключевых моментов в выращивании лука. Когда ростки лука оставлены без подрезки, они продолжают расти в высоту и могут становиться слабыми и хрупкими. Это приводит к тому, что более нежными становятся луковицы, у которых в таком случае нет достаточно сил для длительного хранения.

Лучшее время для подрезки ростков

Лучшее время для подрезки ростков лука — когда они достигают высоты около 15-20 сантиметров. В этом возрасте они достаточно развиты, чтобы обеспечить хороший рост луковиц, но ещё не слишком длинные и хрупкие.

Подготовка к подрезке ростков

Перед подрезкой ростков лука важно подготовиться. Вот несколько шагов, которые помогут вам в этом:

Выберите зрелые растения. Выбирайте растения, которые достигли зрелости и имеют хорошо развитые ростки.

Выберите правильные инструменты. Используйте острые и чистые садовые ножницы или острые ножи для подрезки ростков. Это поможет сделать чистые и аккуратные срезы.

Приготовьте контейнер с водой. Подготовьте контейнер с чистой водой, чтобы поместить подрезанные ростки лука. Это поможет предотвратить их пересыхание и сохранить свежесть.

Шаги для подрезки ростков

Следуйте этим шагам, чтобы правильно подрезать ростки лука.

Шаг 1. Выберите ростки для подрезки. Выберите ростки лука, которые достигли высоты около 15-20 сантиметров. Они должны быть здоровыми, прямыми и без видимых повреждений.

Шаг 2. Отмерьте нужную длину. Используя садовые ножницы или нож, отмерьте желаемую длину ростка. Обычно достаточно оставить примерно 5-7 сантиметров ростка от самой луковицы.

Шаг 3. Подрежьте росток. Осторожно подрежьте росток на отмеченном месте. Сделайте чистый и аккуратный срез, чтобы предотвратить повреждение других частей растения.

Шаг 4. Поместите ростки в воду. Сразу после подрезки поместите отрезанные ростки лука в контейнер с водой. Это поможет сохранить их свежесть и предотвратить пересыхание.

Уход после подрезки ростков

После подрезки ростков лука важно обеспечить им правильный уход для достижения наилучших результатов. Вот несколько рекомендаций:

Пересадите ростки. После подрезки ростков можно пересадить их в грядки или горшки с питательной почвой.

Обеспечьте полив. Регулярно поливайте ростки лука, чтобы сохранить их увлажнёнными. Постарайтесь не допустить пересыхания почвы.

Удобрение. Примените удобрение, богатое азотом, чтобы способствовать росту луковиц.

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