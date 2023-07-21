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7 советов по садоводству, которые помогут избавиться от вредителей и улучшат рост ваших растений

Садоводство

В садоводстве существует множество проблем, с которыми сталкиваются даже опытные садоводы. Одна из самых распространенных проблем — это наличие вредителей, которые могут нанести серьезный вред растениям. Кроме того, хороший рост растений также является важным аспектом садоводства.

7 советов по садоводству, которые помогут избавиться от вредителей и улучшат рост ваших растений
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Очищение почвы. Первый шаг к успешному садоводству — это обеспечение здоровой почвы. Очистка почвы от сорняков и мусора поможет устранить укрытия для вредителей. Удалите все сорняки и уберите оставшиеся растительные остатки.

Зональное растениеводство. Располагайте растения в саду по зонам. Группировка растений схожих типов поможет снизить риск распространения вредителей. Также это упростит уход за растениями и поможет им получить необходимое количество солнечного света и воды.

Использование естественных удобрений. Естественные удобрения являются безопасной и эффективной альтернативой химическим удобрениям. Они питают растения и улучшают структуру почвы. Компост, перегной и органические удобрения являются отличным выбором для подкормки растений.

Контроль над поливом. Регулярный полив растений важен для их здоровья, однако излишний полив может привести к размножению вредителей и гниению корней. Установите систему полива, которая обеспечит растения необходимым количеством влаги без лишнего застоя воды.

Привлечение полезных насекомых. Не все насекомые вредны для вашего сада. Некоторые из них являются полезными хищниками и могут уничтожать вредителей. Привлекайте полезных насекомых, таких как пчелы, предводители и ледянки, садовыми растениями, которые их привлекают, например, лаванда, мята или цветы зонтичные.

Использование натуральных отпугивателей. Некоторые растения и натуральные ингредиенты могут служить отпугивателями для вредителей. Например, мята и базилик отпугивают мух и муравьев, а нимфы кожеедов. Используйте такие растения в своем саду или приготовьте настои и смеси на основе натуральных ингредиентов.

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10 основных вредителей сада
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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