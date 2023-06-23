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6 подтверждённых наукой огромных преимуществ змеиных растений

2:28
Садоводство

Змеиные растения, также известные как Sansevieria или "толстянки", являются популярными комнатными видами, благодаря своей простоте в уходе и стильному внешнему виду. Однако, помимо эстетической привлекательности, они также обладают рядом преимуществ для здоровья и окружающей среды.

Очистка воздуха. Змеиные растения известны своей способностью очищать воздух от различных вредных веществ. Исследования показывают, что они способны поглощать такие вредные вещества, как бензол, формальдегид и трихлорэтилен, которые могут быть присутствующими внутри помещений из-за отделочных материалов, мебели и бытовой техники. Поставив змеиное растение в комнате, вы можете помочь улучшить качество воздуха и создать более здоровую атмосферу.

Повышение уровня кислорода. В процессе фотосинтеза змеиные растения поглощают углекислый газ и выделяют кислород. Они являются одними из немногих растений, способных выпускать кислород даже ночью. Размещение растения в спальне может помочь обеспечить более высокий уровень кислорода, что может способствовать более качественному сну и общему ощущению свежести.

Увлажнение воздуха. Как большинство растений, змеиные растения испаряют влагу через свои листья. Это естественный процесс, который способствует увлажнению воздуха в помещении. Высокий уровень влажности может помочь смягчить сухость слизистых оболочек, предотвратить пересыхание кожи и снизить риск простудных заболеваний.

Снижение уровня стресса. Несколько исследований показали, что наличие растений в помещении может помочь снизить уровень стресса и улучшить настроение. Змеиные растения обладают способностью создавать успокаивающую атмосферу и уменьшать уровень тревожности. Их зеленый цвет и уникальная текстура могут создавать ощущение гармонии и спокойствия.

Улучшение концентрации и продуктивности. Исследования показывают, что наличие растений в рабочей среде может положительно сказываться на концентрации и продуктивности. Змеиные растения могут создать приятную обстановку в офисе или рабочей комнате, что способствует улучшению фокусировки внимания и выполнению задач более эффективно.

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Как вырастить Сансиверию и ухаживать за ней
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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