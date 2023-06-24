Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Названа опасность интенсивного бега
Врач-рентгенолог Кивасев: при проведении КТ и МРТ может возникнуть шоковая реакция
Россиянка рассказала правду об отношении турок к туристам из РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин: в столице проводятся антитеррористические мероприятия
Врач-нутрициолог Серафимович: орех кешью улучшает работу мозга и снижает холестерин
В Японии зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз
"РГ": врач-кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче
Спелеолог Юрий Долотов рассказал, какую тайну скрывает армия "Ста тысяч солдат" во Франции
Сенегал выразил готовность провести товарищеский матч с Россией

9 больших ошибок новичков при попытках вырастить кактусы и суккуленты

4:31
Садоводство

Выращивание кактусов и суккулентов становится всё более популярным среди садоводов и любителей растений. Однако, как и с любым новым увлечением, начинающие могут совершить ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье и росте этих растений.

Ошибка 1: неправильный выбор контейнера и почвы. Хороший старт для успешного выращивания кактусов и суккулентов — правильный выбор контейнера и почвы. Ошибка, совершаемая многими начинающими, заключается в использовании обычной садовой почвы, которая может быть слишком плотной и задерживать влагу. Кактусы и суккуленты требуют хорошей дренажной системы и почвы, которая хорошо пропускает воду. Используйте специальные смеси для кактусов и суккулентов и контейнеры с отверстиями для стока излишней влаги.

Ошибка 2: чрезмерный полив. Один из наиболее распространённых способов погубить кактус или суккулент — это чрезмерный полив. Новички часто переусердствуют с этим, что может привести к гниению корней и гибели растения. Кактусы и суккуленты хорошо адаптированы к жизни в сухих условиях и нуждаются в умеренном поливе. Для предотвращения этой ошибки, поливайте растения только тогда, когда почва полностью высохнет.

Ошибка 3: недостаток освещения. Кактусы и суккуленты требуют яркого солнечного света для здорового роста. Ошибка, которую могут совершить новички, — размещение растений в местах с недостаточным освещением. Если ваши растения не получают достаточного количества света, они могут оказаться деформированными и бледными. Размещайте кактусы и суккуленты на солнечном окне или под искусственным освещением.

Ошибка 4: избыток удобрений. Слишком частое или избыточное применение удобрений может повредить эти виды растений. Начинающие садоводы часто думают, что чем больше удобрений, тем лучше. Однако это не так. Если переусердствовать с удобрениями, это может вызвать ожоги корней и привести к плохому здоровью растений. Следуйте инструкциям на упаковке удобрений и уделяйте внимание реакции ваших растений на эту подкормку.

Ошибка 5: неправильная температура. Кактусы и суккуленты хорошо растут в условиях, близких к их естественной среде обитания. Ошибка, которую новички могут совершить, — экспонирование растений низким или высоким температурам. Экстремальные температуры могут нанести вред вашим растениям. Избегайте размещения растений рядом с кондиционерами или обогревателями, и защищайте их от сильного солнечного зноя.

Ошибка 6: неправильный выбор сортов. Существует огромное разнообразие кактусов и суккулентов. Каждый их вид имеет свои уникальные требования к уходу. Ошибка новичков — выбор редких и экзотических сортов, которые могут быть более сложными в выращивании. Начните с более лёгких в уходе видов и постепенно переходите к более сложным, по мере накопления опыта.

Ошибка 7: неправильная обрезка. Обрезка может быть полезным инструментом для формирования и стимулирования роста кактусов и суккулентов. Однако ошибка в неправильной обрезке может повредить растения. Перед обрезкой изучите специфические требования для вашего вида растения и следуйте рекомендациям по обрезке.

Ошибка 8: неправильный выбор компаньонов. Когда дело доходит до совместного размещения растений, выбор правильных компаньонов играет важную роль. Ошибка начинающих — размещение кактусов и суккулентов вместе с растениями, требующими других условий выращивания. Убедитесь, что ваши растения совместимы по требованиям к свету, поливу и температуре.

Ошибка 9: неправильное пересадочное время. Пересадка — важный этап в жизни кактусов и суккулентов. Ошибка, которую могут совершить новички, — пересадка растений в неправильное время. Пересаживайте растения в период активного роста, обычно весной или ранним летом. Избегайте пересадки в зимний период или когда растение находится в состоянии покоя.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

ТОП 5 ОШИБОК В УХОДЕ ЗА КАКТУСАМИ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Популярное
Бизнесмен из США отказался от погружения на "Титане", несмотря на скидку в 100 тысяч долларов

Американский бизнесмен Джей Блум рассказал, что отказался от погружения на батискафе "Титан" для осмотра места крушения "Титаника" даже после того, как ему предложили беспрецедентную скидку в 100 тысяч долларов.

На месте пакистанского миллиардера на "Титане" мог оказаться американский бизнесмен, отказавшийся от погружения
Певица РФ Алла Пугачёва показала результат увеличения губ, сделанных в Израиле
Пугачёва похвасталась увеличенными в Израиле губами
Назван продукт, который намного вреднее сахара
Работает артиллерия РФ: ВСУ лишились склада боеприпасов под Щербиновкой
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
В США описали смерть пассажиров батискафа: "Невероятно быстро"
Путин обратился к россиянам — видео появилось на официальном сайте Кремля
В Чехии с тревогой ждут 1 июля, когда многие украинские беженцы окажутся на улице
В Чехии с тревогой ждут 1 июля, когда многие украинские беженцы окажутся на улице
Последние материалы
Правила и рекомендации для путешественников: как выбрать удобную обувь?
9 больших ошибок новичков при попытках вырастить кактусы и суккуленты
Врач-рентгенолог Кивасев: при проведении КТ и МРТ может возникнуть шоковая реакция
Россиянка рассказала правду об отношении турок к туристам из РФ
Мэр Москвы Сергей Собянин: в столице проводятся антитеррористические мероприятия
Врач-нутрициолог Серафимович: орех кешью улучшает работу мозга и снижает холестерин
В Японии зафиксирован первый случай заражения и смерти человека от вируса Оз
"РГ": врач-кардиолог Шахнович рассказал, как избежать инфаркта на даче
Спелеолог Юрий Долотов рассказал, какую тайну скрывает армия "Ста тысяч солдат" во Франции
Сенегал выразил готовность провести товарищеский матч с Россией
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников