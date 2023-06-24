9 больших ошибок новичков при попытках вырастить кактусы и суккуленты

4:31 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание кактусов и суккулентов становится всё более популярным среди садоводов и любителей растений. Однако, как и с любым новым увлечением, начинающие могут совершить ошибки, которые могут негативно сказаться на здоровье и росте этих растений.

Ошибка 1: неправильный выбор контейнера и почвы. Хороший старт для успешного выращивания кактусов и суккулентов — правильный выбор контейнера и почвы. Ошибка, совершаемая многими начинающими, заключается в использовании обычной садовой почвы, которая может быть слишком плотной и задерживать влагу. Кактусы и суккуленты требуют хорошей дренажной системы и почвы, которая хорошо пропускает воду. Используйте специальные смеси для кактусов и суккулентов и контейнеры с отверстиями для стока излишней влаги.

Ошибка 2: чрезмерный полив. Один из наиболее распространённых способов погубить кактус или суккулент — это чрезмерный полив. Новички часто переусердствуют с этим, что может привести к гниению корней и гибели растения. Кактусы и суккуленты хорошо адаптированы к жизни в сухих условиях и нуждаются в умеренном поливе. Для предотвращения этой ошибки, поливайте растения только тогда, когда почва полностью высохнет.

Ошибка 3: недостаток освещения. Кактусы и суккуленты требуют яркого солнечного света для здорового роста. Ошибка, которую могут совершить новички, — размещение растений в местах с недостаточным освещением. Если ваши растения не получают достаточного количества света, они могут оказаться деформированными и бледными. Размещайте кактусы и суккуленты на солнечном окне или под искусственным освещением.

Ошибка 4: избыток удобрений. Слишком частое или избыточное применение удобрений может повредить эти виды растений. Начинающие садоводы часто думают, что чем больше удобрений, тем лучше. Однако это не так. Если переусердствовать с удобрениями, это может вызвать ожоги корней и привести к плохому здоровью растений. Следуйте инструкциям на упаковке удобрений и уделяйте внимание реакции ваших растений на эту подкормку.

Ошибка 5: неправильная температура. Кактусы и суккуленты хорошо растут в условиях, близких к их естественной среде обитания. Ошибка, которую новички могут совершить, — экспонирование растений низким или высоким температурам. Экстремальные температуры могут нанести вред вашим растениям. Избегайте размещения растений рядом с кондиционерами или обогревателями, и защищайте их от сильного солнечного зноя.

Ошибка 6: неправильный выбор сортов. Существует огромное разнообразие кактусов и суккулентов. Каждый их вид имеет свои уникальные требования к уходу. Ошибка новичков — выбор редких и экзотических сортов, которые могут быть более сложными в выращивании. Начните с более лёгких в уходе видов и постепенно переходите к более сложным, по мере накопления опыта.

Ошибка 7: неправильная обрезка. Обрезка может быть полезным инструментом для формирования и стимулирования роста кактусов и суккулентов. Однако ошибка в неправильной обрезке может повредить растения. Перед обрезкой изучите специфические требования для вашего вида растения и следуйте рекомендациям по обрезке.

Ошибка 8: неправильный выбор компаньонов. Когда дело доходит до совместного размещения растений, выбор правильных компаньонов играет важную роль. Ошибка начинающих — размещение кактусов и суккулентов вместе с растениями, требующими других условий выращивания. Убедитесь, что ваши растения совместимы по требованиям к свету, поливу и температуре.

Ошибка 9: неправильное пересадочное время. Пересадка — важный этап в жизни кактусов и суккулентов. Ошибка, которую могут совершить новички, — пересадка растений в неправильное время. Пересаживайте растения в период активного роста, обычно весной или ранним летом. Избегайте пересадки в зимний период или когда растение находится в состоянии покоя.

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