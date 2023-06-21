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10 необычных и полезных способов применения газонной травы

3:10
Садоводство

Газонная трава — это ценный материал, который образуется после стрижки газона. Многие люди считают его просто отходами и выбрасывают. Однако на самом деле газонные стрижки могут использоваться во множестве полезных и творческих способов.

Удобрение для растений

Подкормка растений. Состриженная трава является отличным источником питательных веществ для растений. Её можно использовать в качестве подкормки, распределяя их равномерно по почве вокруг растений. Газонная трава богата азотом, который способствует росту и развитию растений.

Компостирование. Также можно использовать траву для создания органического компоста. Добавление газонных стрижек в компостную кучу поможет ускорить процесс разложения органического материала и получить питательный компост, который можно использовать для удобрения растений.

Мульчирование газонов

Уменьшение испарения влаги. Покрытие газонов состриженной травой помогает уменьшить испарение влаги из почвы. Это особенно полезно в жаркие летние месяцы, когда растения нуждаются в дополнительном увлажнении.

Улучшение почвы. Газонные стрижки мульчируются и разлагаются со временем, что способствует улучшению почвенной структуры. Они обогащают почву органическим веществом, улучшают её плодородие и помогают росту здоровых растений.

Создание природных тропинок

Использование газонных стрижек в качестве покрытия. Состриженную траву можно использовать для создания природных тропинок в саду или на участке. Покрывая тропинки таким слоем, вы сможете создать привлекательное и комфортное пространство для прогулок.

Снижение эрозии почвы. Газонные стрижки могут использоваться для защиты почвы от эрозии. Плотный слой газонных стрижек помогает удерживать почву на месте и предотвращает её смывание во время дождей или полива.

Питательная подстилка для сада

Защита корневой системы. Трава может служить и отличной подстилкой вокруг растений, защищая их корневую систему от перепадов температур и сохраняя почву влажной.

Подавление сорняков. Покрывая почву вокруг растений состриженной травой, вы также снижаете риск появления сорняков. Густой слой стрижек помогает задерживать семена сорняков и предотвращает их прорастание.

Создание органического укрывного материала

Защита от перепадов температур. Траву с газонов можно применять в качестве органического укрывного материала для защиты растений от низких температур и заморозков. Они создают дополнительный слой, который сохраняет тепло и предотвращает повреждение растений.

Предотвращение высыхания почвы. Укрывая почву газонными стрижками, вы помогаете предотвратить её высыхание под воздействием солнечных лучей. Это особенно важно в засушливые периоды, когда влага становится дефицитом.

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Скошенная газонная трава, три способа использования
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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