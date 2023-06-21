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8 удивительных кустарников с красными цветами

3:58
Садоводство

Широкий выбор кустарников с красными цветами может принести яркие и красивые цветочные акценты в ваш сад. Цветущие кустарники с красными цветами могут быть прекрасным дополнением к ландшафтному дизайну, обеспечивая привлекательные цветовые сочетания и создавая визуальный интерес.

1. Роза Rugosa (Rosa rugosa). Роза Rugosa — одна из самых популярных и известных роз с красными цветами. Её яркие крупные цветы и аромат привлекают внимание многих садоводов. Кустарник высотой около 1,5 метра имеет густую листву и шипы, что делает его идеальным для создания живых изгородей или ограждений. Он также известен своей устойчивостью к болезням и морозам.

2. Спирея японская (Spiraea japonica). Спирея японская — ещё один прекрасный кустарник с красными цветами. Ее пышные соцветия из маленьких цветочков создают красивый и насыщенный вид. Этот кустарник обладает компактным размером и отличается высокой стойкостью к засухе и заболеваниям. Спирея японская — отличный выбор для создания ярких цветочных клумб или границ в саду.

3. Вереск (Calluna vulgaris). Вереск — кустарник, который обладает красивыми красными цветами и красивой листвой. Он известен своей устойчивостью к суровым условиям и требует минимального ухода. Вереск прекрасно подходит для садов с диким стилем или для создания небольших групп в саду.

4. Барвинок (Cotinus coggygria). Барвинок — это кустарник с красными листьями, который может придать вашему саду особый акцент. Его яркие красные листья создают контраст с окружающей зеленью и придают саду яркость и живость. Барвинок также известен своими красивыми соцветиями, которые добавляют ещё больше красоты.

5. Кизил (Cornus sanguinea). Кизил — кустарник с красными ветвями, который приносит в сад не только красивые цветы, но и интересные текстурные эффекты. Его красные ветви ярко контрастируют с окружающей зеленью и придают саду яркий акцент в зимнее время. Кизил также привлекает птиц своими красными плодами, делая его отличным выбором для создания птичьих садов.

6. Вишня пижма (Prunus cistena). Вишня пижма — это небольшой кустарник с красивыми красно-фиолетовыми листьями. Его листья меняют цвет в течение сезона, создавая великолепные переходы от красного до фиолетового и бронзового. Вишня пижма привлекает внимание своей яркой листвой и хорошо сочетается с другими кустарниками и цветочными растениями.

7. Рододендрон (Rhododendron). Рододендрон — кустарник, известный своими яркими и обильными цветками. Существует много видов рододендронов с красными цветами, которые прекрасно смотрятся в саду. Они могут быть высокими или низкорослыми, их цветы могут быть одиночными или собраны в соцветия. Рододендроны с красными цветами могут создавать потрясающие вид и яркость в вашем саду.

8. Яблоня декоративная (Malus). Яблоня декоративная — кустарник, который предлагает красивые красные цветы и декоративные яблоки. Её красные цветы появляются весной и создают яркий и красочный вид. Позже она дарит вам декоративные яблоки, которые привлекают внимание птиц. Этот сорт яблони — отличный выбор для создания ярких и интересных акцентов в вашем саду.

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Эти цветы и декоративные растения с КРАСНЫМИ ЛИСТЬЯМИ
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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