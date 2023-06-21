10 красивых белых цветов-многолетников

2:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В садоводстве существует широкий выбор цветов, и одним из самых элегантных и прекрасных выборов являются белоцветущие многолетники. Эти растения обладают прекрасными белыми цветками, которые придают саду свежесть и благородство.

Фото: Пресс-служба курорта "Роза Хутор"

Белый конверт. Белый конверт (Convallaria majalis) известен своими ароматными цветками и способностью распространяться путём подземных корневищ. Это растение имеет нежные белые колокольчатые цветы и прекрасно смотрится в тенистых уголках сада.

Лилия. Лилии (Lilium) являются одними из самых известных и любимых цветов. Белые лилии обладают величественной красотой и впечатляющим ароматом. Они легко станут центральным акцентом в любом саду.

Флокс. Флоксы (Phlox) - это растения с густыми соцветиями белых цветов. Они цветут в середине лета и создают яркий и красочный образец в саду. Флоксы также привлекают бабочек, делая сад живописным и живым.

Пион. Пионы (Paeonia) - изысканные цветы с большими белыми лепестками. Их нежная красота и неповторимый аромат привлекают внимание. Пионы могут быть выращены в различных сортах и разнообразят ваш сад своим очарованием.

Флокс Давида. Флокс Давида (Phlox subulata) - низкорослый многолетник с ковровым покрытием белых цветов. Он идеально подходит для создания земляного покрова или оживления скальных садов. Флокс Давида обладает декоративными качествами и легкостью в уходе.

Ирис. Ирисы (Iris) - растения с прекрасными цветами, доступными в разных оттенках, включая белый. Белые ирисы придают саду свежесть и яркость. Они также могут быть использованы в букетах и создавать элегантные композиции.

Роза. Белые розы (Rosa) символизируют чистоту и нежность. Эти прекрасные цветы великолепно смотрятся в саду и являются незабываемыми элементами декора. Розы также известны своим сладким ароматом.

Хризантема. Хризантемы (Chrysanthemum) - цветы, которые радуют своими яркими и обильными бутонами. Белые хризантемы добавят в ваш сад нотку свежести и элегантности. Они идеально сочетаются с другими цветами и могут быть использованы в букетах.

Лаванда. Лаванда (Lavandula) - это растение с ароматными и изысканными белыми соцветиями. Ее цветы не только привлекают внимание, но и обладают успокаивающим ароматом. Лаванда также привлекает пчел и других полезных насекомых.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.