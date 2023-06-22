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Как обустроить хорошие грядки из шлакоблоков

2:52
Садоводство

Грядки из шлакоблоков предлагают множество преимуществ. Они не только обеспечивают простую и эффективную систему для выращивания растений, но и придают саду уникальный вид. Кроме того, шлакоблоки позволяют создавать различные формы и конфигурации грядок, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений.

Подготовка к созданию грядок

Перед тем как приступить к созданию грядок из шлакоблоков, важно выполнить несколько подготовительных шагов. Вот некоторые из них:

1. Выбор места. Выберите подходящее место для размещения грядок. Учтите освещение, доступность воды и уровень дренажа. Также убедитесь, что место имеет достаточно места для размещения выбранного вами варианта грядки.

2. Очистка места. Очистите выбранную площадку от сорняков, камней и других препятствий. Удалите верхний слой грунта, чтобы обеспечить лучшую основу для грядок.

3. Запланируйте размеры. Решите, какого размера будут ваши грядки. Учтите доступность и удобство обслуживания. Запланируйте ширину и длину грядки с учетом размеров шлакоблоков.

Простая грядка из шлакоблоков

Один из самых простых способов создания грядки из шлакоблоков — это использование одного или нескольких рядов шлакоблоков. Вот как вы можете это сделать:

Шаг 1: Подготовка места. Выберите место для грядки и подготовьте его, следуя рекомендациям, описанным выше.

Шаг 2: Размещение шлакоблоков. Разместите шлакоблоки в желаемой форме и размере, образуя грядку. Удостоверьтесь, что блоки тщательно соединены друг с другом, чтобы обеспечить прочность и стабильность.

Шаг 3: Заполнение грядки. Заполните грядку плодородным грунтом и подготовьте его для посадки растений. Равномерно распределите грунт по всей грядке, чтобы обеспечить хороший рост растений.

Поднятые грядки из шлакоблоков

Вариант с поднятыми грядками из шлакоблоков прекрасен для выращивания растений без наклона и накопления воды. Вот как их создать:

Шаг 1: Подготовка места. Выберите место для грядки и очистите его от препятствий, как описано ранее.

Шаг 2: Установка поддонов. Разместите шлакоблоки в форме прямоугольника или квадрата, создавая поддоны для грядок. Удостоверьтесь, что они тщательно соединены, чтобы не было просветов.

Шаг 3: Заполнение грядок. Заполните грядки плодородным грунтом и уровняйте его. Теперь у вас есть готовая поднятая грядка для выращивания растений.

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Высокая грядка из шлакоблоков. Сад. Огород. Садовод и огородник.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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