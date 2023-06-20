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Великолепные способы использования корок от цитрусовых в вашем саду

2:46
Садоводство

Цитрусовые фрукты, такие, как апельсины, лимоны и грейпфруты, не только прекрасно выглядят и имеют отличный вкус, но и могут быть полезными для вашего сада. Вы, возможно, знаете, что их сочные плоды полны витаминов и антиоксидантов, но что насчет их корок? Да, цитрусовые корки тоже можно использовать в саду! 

Великолепные способы использования корок от цитрусовых в вашем саду
Фото: stopfoodwaste. org/media/Mixed-Peel-Not-Cooked.jpg

Очистка и отпугивание вредителей

Природное отпугивание насекомых. Цитрусовые корки содержат натуральные масла, которые могут быть использованы для отпугивания насекомых, таких как муравьи, тли и моли. Поместите некоторые корки вокруг растений или в пригоршню вокруг садового участка, чтобы создать естественный барьер и защитить свои растения от вредителей.

Устранение неприятного запаха и отпугивание животных. Цитрусовые корки также могут быть использованы для устранения неприятного запаха в саду и отпугивания животных, таких, как коты и собаки. Распределите некоторые корки по периметру сада или рядом с местами, где животные часто появляются, чтобы защитить свой сад и сохранить его свежим и безопасным.

Питательные добавки для почвы

Обогащение почвы витаминами и минералами. Цитрусовые корки содержат множество витаминов и минералов, которые могут быть полезны для почвы. Используйте измельченные корки в качестве питательной добавки, добавляя их в компост или непосредственно в почву. Это поможет обогатить почву и улучшить её структуру, способствуя здоровому росту растений.

Регулирование кислотности почвы. Если ваша почва слишком кислая, цитрусовые корки могут быть идеальным решением. Измельчите корки и равномерно распределите их по почве. Цитрусовые масла помогут нейтрализовать кислотность и достичь оптимального pH-баланса, способствуя здоровому росту растений.

Укрепление растений

Защита от вредных грибковых инфекций. Цитрусовые корки содержат естественные антифунгальные свойства, которые могут помочь защитить растения от грибковых инфекций. Положите некоторые корки вокруг основы растений или используйте их в качестве мульчи, чтобы предотвратить рост грибка и укрепить здоровье растений.

Поддержка роста и развития растений. Цитрусовые корки также могут способствовать росту и развитию растений. Используйте измельченные корки в качестве удобрения, смешав их с почвой или добавив в воду для полива. Богатое содержание питательных веществ в корках поможет растениям расти крепкими и здоровыми.

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Применение цитрусовых корок в саду и огороде. Как правильно насушить корок от апельсинов, мандаринов
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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