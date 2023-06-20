Как вырастить траву, лучше всего отпугивающую комаров

Комары могут быть настоящей неприятностью, особенно во время теплых месяцев, когда они активно размножаются и охотятся на нас. Но вместо того, чтобы полагаться на химические средства от комаров, можно использовать естественные методы, чтобы создать свой собственный отпугиватель от насекомых.

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Очистка и подготовка почвы

Перед тем, как вырастить траву, которая отпугивает комаров, важно очистить и подготовить почву. Вот несколько шагов, которые следует выполнить:

1. Удалите сорняки и другие растения. Перед посевом травы от комаров удалите сорняки и другие растения с участка, чтобы обеспечить оптимальные условия для роста новых растений.

2. Подготовьте почву. Раскопайте почву на глубину примерно 15-20 см и удалите камни и другие преграды. Затем добавьте компост или перегнои для улучшения плодородия почвы.

Выбор и посев травы

Теперь, когда почва подготовлена, вы можете выбрать подходящую траву от комаров и начать её сеять. Вот несколько популярных вариантов:

1. Лимонная трава. Лимонная трава известна своими отпугивающими свойствами в отношении комаров. Её аромат отталкивает этих насекомых, делая её идеальным выбором для вашего сада. Чтобы вырастить данную траву, посадите семена или молодые растения на расстоянии около 30 см друг от друга.

2. Каталпа. Каталпа — дерево, которое известно своими красивыми цветами и силой отпугивания комаров. Его листья содержат вещество, которое комарам не нравится. Посадите молодые каталпы на участке, чтобы снизить количество комаров в вашем районе.

Уход за травой

После посева травы необходимо обеспечить правильный уход, чтобы она росла крепкой и эффективно отпугивала комаров. Вот некоторые советы по уходу за травой:

1. Полив. Регулярно поливайте траву, чтобы сохранить её здоровье и стимулировать рост. Постарайтесь поддерживать умеренно влажную почву, но избегайте переувлажнения.

2. Удобрение. Применяйте удобрение для травы в соответствии с инструкциями на упаковке. Удобрение поможет поддержать здоровый рост растений.

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