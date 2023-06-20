Натуральные пугала от насекомых

3:24 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Насекомые являются неизбежной частью нашей природы. Они могут быть полезными для экосистемы, но когда они начинают вторгаться в нашу жилую и рабочую область, они становятся раздражающими и даже опасными. Многие люди ищут способы избавиться от насекомых, предпочитая природные и безопасные методы.

Фото: https://unipack-ug.ru/

1. Мятное масло. Мятное масло является отличным способом отпугивания насекомых. Его свежий аромат отпугивает комаров, мух и муравьёв. Вы можете смешать несколько капель мятного масла с водой в распылителе и опрыскать эту смесь по участкам, где часто появляются насекомые.

2. Лавандовое масло. Лавандовое масло обладает успокаивающим ароматом и может быть использовано для отпугивания насекомых. Оно эффективно против мух, комаров и моли. Вы можете добавить несколько капель лавандового масла в свои ароматические лампы или создать смесь с другими маслами и использовать его как спрей.

3. Чеснок. Чеснок — это естественный репеллент для комаров. Его запах, содержащий сульфиды, отпугивает насекомых. Вы можете раздавить несколько зубчиков чеснока и нанести его на свою кожу или поставить рядом с окнами и дверями, чтобы отпугивать комаров.

4. Лук и укроп. Лук и укроп также имеют репеллентные свойства против насекомых. Вы можете разместить луковые кольца или свежие укропные ветки вокруг дома или сада, чтобы отпугивать насекомых.

5. Яблочный уксус. Яблочный уксус является многоцелевым решением для отпугивания насекомых. Вы можете создать смесь из равных частей яблочного уксуса и воды и опрыскать её по поверхностям, где появляются насекомые, таким, как столы, стулья и окна.

6. Эвкалиптовое масло. Эвкалиптовое масло обладает свежим ароматом и отпугивает мух, комаров и клещей. Вы можете добавить несколько капель эвкалиптового масла в ароматическую лампу или использовать его в составе смеси для распыления.

7. Розмарин. Розмарин является ещё одним эффективным репеллентом для насекомых. Его аромат отпугивает мух и комаров. Розмарин можно посадить в саду или использовать его в виде сухих веток для создания приятного аромата.

8. Базилик. Базилик не только обогащает ваши блюда, но и помогает отпугивать насекомых. Вы можете разместить горшки с базиликом на балконе или у окон, чтобы создать барьер для насекомых.

9. Апельсиновые корки. Апельсиновые корки имеют приятный аромат и могут быть использованы для отпугивания насекомых. Вы можете поместить некоторое количество корок вокруг дома или сада, чтобы отпугивать насекомых.

10. Гвоздика. Гвоздика обладает сильным ароматом, который отпугивает комаров и мух. Вы можете поставить несколько гвоздик в вазу или создать смесь с гвоздиковым маслом для использования в ароматической лампе.