9 естественных способов избавиться от улиток и слизней в вашем саду

3:39 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Улитки и слизни могут стать настоящей неприятностью для садоводов. Они питаются растениями и могут нанести значительный ущерб вашему саду или огороду. Вместо того, чтобы полагаться на химические средства, вы можете использовать естественные способы, чтобы избавиться от этих вредителей.

Фото: encrypted-tbn0.gstatic. com/images?q=tbn:ANd9GcQOKGj-i5zHeosCJ4U1n_8qiwb6I38SEoqsww&usqp=CAU

Заполните сад галькой. Улитки и слизни не любят пересекать острые и грубые поверхности. Они предпочитают что-то более гладкое и мягкое. Поскольку улитки и слизни передвигаются ползком, наполнение сада галькой может помешать им достичь ваших растений. Распределите гальку вокруг основных участков вашего сада или огорода.

Создайте барьеры из меди. Медь создаёт неприятное ощущение для улиток и слизней. Они не любят прикосновения к этому металлу и стараются избегать его. Вы можете использовать полоски меди или медную проволоку, чтобы создать барьеры вокруг ваших растений. Убедитесь, что барьеры полностью окружают растение и что улитки и слизни не смогут обойти их.

Используйте кофейную гущу. Улитки и слизни не переносят запах кофе. Вы можете использовать кофейную гущу, чтобы создать барьер вокруг своих растений. Распределите тонкий слой кофейной гущи вокруг основных участков сада или огорода. Это не только поможет отпугнуть улиток и слизней, но и служит удобрением для почвы.

Поставьте ловушки из пива. Улитки и слизни привлекаются запахом пива. Вы можете создать простые ловушки, используя неглубокие контейнеры с пивом. Улитки и слизни будут притягиваться к запаху и провалятся в контейнер, где они будут улавливаться. Регулярно проверяйте и очищайте ловушки.

Посадите растения, отталкивающие улиток и слизней. Некоторые растения имеют свойства, которые отталкивают улиток и слизней. Например, мята, чеснок, розмарин и лаванда могут быть полезны при отпугивании этих вредителей. Постарайтесь посадить такие растения вблизи уязвимых растений, чтобы создать барьер.

Используйте мягкие органические препараты. Если вы не хотите убивать улиток и слизней, но все же хотите защитить свои растения, существуют мягкие органические препараты. Например, биологические инсектициды, содержащие нематоды, могут быть эффективными для контроля популяции улиток и слизней.

Поставьте банки-ловушки. Простые банки-ловушки могут помочь улавливать улиток и слизней. Закопайте банки в землю так, чтобы их края были на уровне поверхности. Наполните банки пивом или смесью пива и сока. Улитки и слизни будут притягиваться запахом и попадать в ловушки.

Распределите острый материал вокруг растений. Улитки и слизни не переносят острые предметы. Распределите острый материал, такой как яичные раковины или древесные опилки, вокруг основных участков сада или огорода. Это создаст барьер и отпугнет этих вредителей.

Привлеките насекомых-хищников. Некоторые насекомые являются природными хищниками улиток и слизней. Например, лягушки, жук жаренец, улиткоеды и птицы могут быть полезными союзниками в борьбе с этими вредителями. Создайте условия для привлечения этих насекомых, например, предоставьте укрытия и источники пищи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.