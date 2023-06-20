Три лучших растения-очистителя воздуха

1:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В наше время всё больше людей обращают внимание на качество воздуха внутри помещений и его влияние на здоровье. Один из способов улучшить качество воздуха в доме или офисе — это использование домашних растений, которые способны очищать его и улучшать состав.

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Очищение воздуха домашними растениями

1. Пальма-хамеропс

Описание

Пальма-хамеропс, или Хамеропс Эксельса, является одним из наиболее популярных видов домашних растений. Её густые зеленые листья способны очищать воздух от таких вредных веществ, как бензол и формальдегид.

Уход

Для успешного выращивания пальмы-хамеропс необходимо обеспечить ей яркий, но разреженный свет и умеренное поливание.

2. Зеленое дерево-фикус

Описание

Зеленое дерево-фикус, или Фикус Робуста, также известное как "резиновое дерево", является прекрасным выбором для очищения воздуха в помещении. Его листья поглощают токсины, такие, как трихлорэтилен и ксилол.

Уход

Дерево-фикус требует яркого света, но не прямого солнечного. Также следует избегать частого перемещения растения, поскольку это может вызвать листопад.

3. Лента аспидистры

Описание

Лента аспидистры, или Аспидистра Элитор - привлекательное растение с тёмно-зелеными листьями. Она способна очищать воздух от формальдегида, бензола и угарного газа.

Уход

Лента аспидистры предпочитает полутень и умеренный полив. Она отлично подходит для выращивания внутри помещений.

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