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9 вещей, которые в саду точно не нужно делать

3:21
Садоводство

Занятие садоводством — вещь увлекательная и благодарная, но иногда небольшие ошибки могут привести к разочарованию. В этом материале мы вам их назовём. 

9 вещей, которые в саду точно не нужно делать
Фото: https://green-studio66.ru/

1. Неиспользование плана. Прежде чем начать садоводство, важно разработать план. Отсутствие плана может привести к хаотичному размещению растений и неэффективному использованию пространства. Создайте план, учитывающий размер сада, освещение, почву и предпочтения растений.

2. Неправильный выбор места. Выбор правильного места для сада имеет огромное значение. Некоторые растения требуют полного солнечного света, в то время как другие предпочитают полутень или тень. Исследуйте требования растений и выберите место, которое соответствует их потребностям.

3. Недостаточное поливание. Одна из наиболее распространенных ошибок садоводов — недостаточное поливание растений. Регулярное и правильное поливание сада не только помогает растениям расти и процветать, но и предотвращает проблемы, связанные с пересыханием или загниванием корней.

4. Перегиб по солнцу. Перегиб по солнцу может стать причиной проблем для многих растений. Если растения получают слишком много прямого солнечного света, они могут выгореть и высохнуть. Размещайте растения в соответствии с их потребностями в освещении и защищайте их от палящего солнца.

5. Использование неподходящей почвы. Почва — один из ключевых факторов успеха в садоводстве. Некоторые растения требуют кислой почвы, тогда как другие предпочитают щелочную или нейтральную. Проверьте pH почвы и выберите подходящую почву для каждого вида растения.

6. Неправильное обрезание. Обрезка — важная часть ухода за растениями. Неправильное обрезание может нанести вред растениям и привести к их повреждению или болезням. Изучите правила обрезки для различных растений и правильно обрезайте их, чтобы они оставались здоровыми и красивыми.

7. Недостаточное удобрение. Растения нуждаются в питательных веществах для своего здоровья и роста. Недостаток удобрений может привести к слабому росту, неправильному развитию и низкому урожаю. Удобряйте растения регулярно, используя подходящие виды удобрений для каждого вида растения.

8. Неправильный выбор растений. Выбор правильных растений для вашего сада — еще один важный аспект. Некоторые растения могут быть несовместимыми с другими из-за различий в требованиях к почве, освещению или влажности. Проведите исследования и выберите растения, которые будут процветать в вашем саду.

9. Неправильное время посадки. Время посадки имеет значение. Некоторые растения должны быть посажены весной, другие — осенью. Неправильное время посадки может привести к тому, что растения не приживутся или будут слабо расти. Узнайте оптимальное время посадки для каждого вида растения и придерживайтесь этого графика.

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10 ошибок начинающего садовода
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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