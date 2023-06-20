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Что будет для сада лучшим компостом

3:14
Садоводство

Наконец пришло время ухода за газоном, и вы наверняка наткнулись на большое количество обрезанных травинок. Однако, вместо того чтобы выбрасывать их, почему бы не воспользоваться ими? Обрезанные травинки, как оказывается, являются ценным ресурсом для садоводов и огородников.

Что будет для сада лучшим компостом
Фото: a-z-animals. com/media/2023/03/zoysiza-grass.jpg

Очистка и улучшение почвы

Покрытие мульчей для сада. Одним из простых способов использования обрезанных травинок является их применение в качестве мульчи. Равномерное распределение травинок вокруг растений помогает сохранить влагу, подавляет рост сорняков и предотвращает быстрое испарение влаги из почвы.

Улучшение плодородия почвы. При добавлении обрезанных травинок в почву они обогащают землю органическим веществом и предоставляют питательные вещества для растений. Травинки постепенно разлагаются, улучшая структуру почвы и способствуя её плодородию.

Удержание влаги в почве. Травинки образуют слой, который помогает удерживать влагу в почве. Это особенно полезно в периоды засухи, когда растения нуждаются в дополнительном источнике влаги. Обрезанные травинки создают барьер, который помогает предотвратить быстрое испарение влаги и защищает корни растений.

Компостирование и удобрение

Создание компоста. Один из наиболее распространённых способов использования обрезанных травинок — создание компоста. Их можно добавлять вместе с другими органическими отходами, такими, как овощные и фруктовые остатки, для создания плодородного компоста. Его можно использовать для удобрения растений и улучшения структуры почвы.

Ускорение компостирования. Обрезанные травинки можно использовать для ускорения процесса компостирования. Травинки богаты азотом, что способствует разложению органических веществ и повышает температуру компостной кучи. Это позволяет получить более быстрый и эффективный результат.

Травяной чай

Еще одним способом использования обрезанных травинок является приготовление травяного чая. Травяной чай, полученный из свежих или сухих травинок, содержит множество полезных веществ и может быть использован в качестве натурального удобрения для растений.

Защита растений

Отпугивание вредителей. Обрезанные травинки могут служить естественным отпугивателем для некоторых вредителей. Распространение травинок вокруг растений помогает отпугнуть насекомых, таких, как улитки и слизни, которые не любят проходить через слой травы.

Защита от перепадов температур. Травинки также могут служить естественным утеплителем для растений. Они создают слой, который помогает защитить корни растений от сильных перепадов температур. Это особенно полезно в холодные зимние месяцы.

Защита почвы от эрозии. Распределение обрезанных травинок вокруг растений помогает защитить почву от эрозии. Травинки образуют плотный слой, который предотвращает смывание почвы во время дождя или полива.

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Почему не стоит выбрасывать траву с участка
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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