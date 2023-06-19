12 домашних растений, которым практически не нужен солнечный свет

Замечательная женщина, также известная как "мать-в-законе", является одним из самых известных растений, которые легко выращивать в условиях с недостаточным освещением. Она имеет привлекательные прямостоячие листья зеленого или желтого цвета, которые могут добавить акцент в любое помещение.
Паутинник - это растение с изящными зелеными листьями и белыми полосками, которое отлично растет в условиях низкого освещения. Оно также способно очищать воздух от вредных веществ, делая его идеальным выбором для домашних помещений.
Драцена - это красивое растение с разнообразными окрасками листьев. Оно может процветать в условиях с низким освещением и добавить шарм и яркость в любую комнату. Драцена также известна своими очищающими свойствами воздуха.
Парасолька - это растение с прочными темно-зелеными листьями, которые могут выдерживать низкий уровень освещения. Она выглядит элегантно и стильно, делая ее идеальным выбором для украшения помещений с ограниченным доступом к солнечному свету.
Пеперомия - это небольшое растение с мясистыми листьями различной формы и окраски. Она может процветать в условиях низкого освещения и станет отличным дополнением к вашему интерьеру.
Спатифиллум, или "женское счастье", является красивым цветком, который предпочитает полутень и низкое освещение. Он также известен своей способностью очищать воздух от различных вредных веществ.
Фикус - это популярное растение с большими листьями, которое может процветать в условиях недостаточного освещения. Оно доступно в разных сортах и станет великолепным акцентом в вашем интерьере.
Замиокулькас - это растение с темно-зелеными листьями, которое может выжить в условиях с недостаточным освещением. Оно также известно как "растение ZZ" и не требует частого полива.
Пахира - это растение с необычной формой ствола и зелеными листьями. Оно может процветать в условиях низкого освещения и станет прекрасным украшением любого помещения.
Калатея - это растение с яркими листьями различных оттенков зеленого, которое предпочитает полутень. Она добавит яркость и живость в ваш интерьер, даже при недостаточном освещении.
Бамбуковая пальма - это компактное растение с пальмовыми листьями, которое может расти в условиях с низким уровнем освещения. Она привносит атмосферу тропического леса в ваш дом или офис.
Лента-плющ - это растение с зелеными сердцевидными листьями, которое может приспособиться к условиям низкого освещения. Оно также известно как "плетистый филодендрон" и может быть использовано для украшения стен или поверхностей.
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