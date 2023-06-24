Невероятно умные идеи для садовода при ограниченном бюджете

3:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В ситуации, когда вы что-то выращиваете в саду и хотели бы не тратить на это слишком много денег, для такого есть хорошие способы. Их как минимум 8.

Фото: img.livestrong. com/-/photos.demandstudios.com/getty/article/88/24/97429089.jpg

1. Воспользуйтесь переработанными материалами

Использование переработанных материалов — это не только экологически ответственное решение, но и способ сэкономить деньги. Вместо покупки новых горшков, используйте старые ведра или даже старую обувь, которые больше не используются. Вы можете также использовать старые доски для создания поддонов или вертикальных садов.

2. Приглашайте природу в сад

Не стоит забывать о том, что многие растения можно размножать самостоятельно, просто используя их отростки или семена. Создайте собственный маленький питомник, чтобы вырастить новые растения из отростков, собранных в вашем саду или у друзей. Это бесплатный способ получить больше растений для вашего сада.

3. Выращивайте овощи в контейнерах

Если у вас ограниченное пространство или нет садового участка, не отчаивайтесь. Овощи можно выращивать в контейнерах, на балконе или даже на подоконнике. Используйте ведра, коробки или пластиковые контейнеры для создания мини-огорода прямо у себя дома.

4. Создайте компостную яму

Компостирование — это не только экологичный способ утилизации органических отходов, но и источник питательных веществ для ваших растений. Создайте свою компостную яму, используя старые доски или кирпичи. В неё можно складывать остатки пищи, листву и другие органические материалы. В результате вы получите высококачественный компост, который можно использовать для удобрения почвы.

5. Выбирайте местные растения

При выборе растений для своего сада отдайте предпочтение местным видам. Они лучше приспособлены к местным условиям и требуют меньше ухода. Кроме того, они часто стоят дешевле, так как не нужно тратиться на доставку издалека.

6. Используйте самодельные удобрения

Для удобрения растений не обязательно покупать дорогостоящие химические препараты. Можно использовать самодельные удобрения, такие как настой из листьев крапивы или органический компост. Они не только позволят сэкономить деньги, но и сделают ваш сад более экологически чистым.

7. Создайте вертикальный сад

Вертикальные сады становятся всё более популярными, особенно в условиях ограниченного пространства. Используйте старые паллеты или сетки, чтобы создать вертикальные грядки для выращивания цветов и овощей. Это не только сэкономит место, но и придаст вашему саду уникальный и оригинальный вид.

8. Используйте дождевую воду

Собирайте дождевую воду в специальные бочки или контейнеры и используйте её для полива растений. Это поможет вам сэкономить воду и снизить счета за водоснабжение. Дождевая вода также является более питательной для растений, чем вода из-под крана.

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