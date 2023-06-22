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Масло нима отпугнёт в саду вредителей и повысит плодородие почвы

3:14
Садоводство

Защита от вредителей

Защита от насекомых

Масло нима является эффективным средством для борьбы с насекомыми, такими как тли, муравьи и многие другие. Его природные свойства позволяют отпугивать и уничтожать вредителей, что делает средство отличным выбором для органического садоводства.

Масло нима отпугнёт в саду вредителей и повысит плодородие почвы
Фото: empire-s3-production.bobvila. com/slides/42314/original/neem_oil_uses.jpg?1620393281

Отпугивание вредителей

Масло нима также можно использовать для отпугивания вредителей, которые могут нанести ущерб вашим растениям. Его запах неприятен для многих насекомых, поэтому они предпочитают избегать областей, где присутствует такое масло.

Противогрибковые свойства

Борьба с грибковыми инфекциями

Масло нима обладает противогрибковыми свойствами, которые помогают бороться с такими грибковыми инфекциями, как плесень и ржа. Она может применяться как профилактическое средство или для лечения уже заражённых растений.

Предотвращение развития плесени

Плесень может серьёзно повлиять на здоровье растений и урожайность. Масло может быть использовано для предотвращения развития плесени и сохранения здоровья ваших растений.

Улучшение почвы

Улучшение структуры почвы

Масло нима содержит вещества, которые способствуют улучшению структуры почвы. Оно помогает разрыхлить почву, улучшает ее водопроницаемость и способствует проникновению кислорода к корням растений.

Повышение плодородия почвы

Регулярное применение ним-масла способствует повышению плодородия почвы. Оно обогащает землю необходимыми питательными веществами, способствует росту полезных микроорганизмов и создаёт благоприятные условия для развития растений.

Подавление сорняков

Защита от сорняков

Масло нима может быть использовано для подавления роста сорняков и предотвращения их распространения. Она оказывает антипиролитическое действие, что помогает сдерживать рост сорняков и уменьшает конкуренцию садовых растений за питательные вещества и влагу.

Снижение роста сорняков

При регулярном применении ним-масла вы можете заметить снижение роста сорняков. Оно может помочь сдерживать их рост и распространение, облегчая вам уход за садом.

Стимуляция роста растений

Усиление развития корней

Масло нима может способствовать развитию корневой системы растений. Средство содержит биологически активные вещества, которые стимулируют рост корней, что в свою очередь способствует укреплению и улучшению развития растений.

Повышение устойчивости к стрессу

Регулярное применение ним-масла способствует повышению устойчивости растений к стрессовым условиям, таким как засуха, экстремальные температуры и заболевания. Оно помогает растениям адаптироваться к неблагоприятным условиям и продолжать нормальное развитие.

Справка:

Масло нима, также известное как масло маргозы, является растительным маслом, получаемым из плодов и семян нима — дерева, произрастающего на территории Индийского субконтинента и ввезённого во многие другие тропические регионы.

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Масло Ним нужно для растений
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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