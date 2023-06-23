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Овощи и травы, которые можно выращивать дома из отходов

3:52
Садоводство

Почему стоит выращивать овощи и травы из отходов

Выращивание овощей и трав из отходов имеет множество преимуществ. Во-первых, это отличный способ утилизировать остатки пищи, которые обычно выбрасываются. Вместо того, чтобы выбрасывать остатки овощей, вы можете использовать их для выращивания новых растений. Это помогает снизить количество мусора и имеет положительный эффект на окружающую среду.

Овощи и травы, которые можно выращивать дома из отходов
Фото: https://allotmentnotes.com/

Кроме того, выращивание овощей и трав внутри позволяет вам иметь доступ к свежим продуктам круглый год. Вы больше не будете зависеть от сезонности или качества продуктов в магазинах. Вы сами контролируете процесс выращивания и можете быть уверены в качестве и безопасности своих продуктов.

Как начать

Для начала вам понадобятся некоторые основные материалы:

  • Контейнеры для посадки растений, такие как горшки или ящики.
  • Почва или субстрат для выращивания растений.
  • Отходы овощей и трав, такие как остатки моркови, лука, сельдерея и т. д.
  • Вода для полива растений.
  • Доступ к свету, либо естественному, либо искусственному освещению.

Когда у вас есть все необходимые материалы, вы можете перейти к выращиванию своих собственных овощей и трав из отходов.

Овощи, которые можно выращивать из отходов

  • Морковь

Морковь является одним из наиболее распространённых овощей, которые можно выращивать из отходов. Для этого вы можете использовать верхние части моркови, которые обычно отсекаются перед приготовлением. Положите верхушку моркови в миску с водой и поставьте её на окно или другое светлое место. Через несколько дней появятся новые побеги, и вы сможете пересадить их в горшок или ящик с почвой.

  • Лук

Для выращивания лука из отходов вам понадобится нижняя часть лука с корешками. Положите эту часть лука в миску с водой и оставьте её на светлом месте. Через некоторое время появятся новые корни и зелёные побеги. Когда побеги достигнут приемлемой длины, вы можете пересадить лук в горшок с почвой.

  • Сельдерей

Чтобы вырастить сельдерей из отходов, возьмите нижнюю часть сельдерея с корнями и поставьте её в миску с водой. Поставьте миску на светлое место и через некоторое время появятся новые побеги. Когда побеги станут достаточно большими, их можно пересадить в горшок с почвой.

  • Брокколи

Выращивание брокколи из отходов относительно просто. Оставьте верхнюю часть брокколи с небольшими побегами. Поставьте эту часть в миску с водой и поместите её в светлое место. Через несколько дней появятся новые побеги, и вы сможете пересадить их в горшок или ящик с почвой.

  • Перец

Для выращивания перца из отходов возьмите семена перца из спелого плода. Посадите семена в горшок с почвой и увлажните их. Поставьте горшок на светлое место и через некоторое время появятся молодые растения.

  • Томаты

Томаты — это ещё один овощ, который легко можно вырастить из отходов. Возьмите спелый томат и вырежьте семена из плода. Посадите семена в горшок с почвой и увлажните их. Поставьте горшок в светлое место и через некоторое время появятся молодые растения.

  • Салат

Салат можно вырастить из отходов, используя его нижнюю часть с корнями. Положите эту часть салата в миску с водой и поставьте её в светлое место. Через некоторое время появятся новые побеги, и вы сможете пересадить их в горшок с почвой.

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Выращивание овощей на окне с нуля
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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